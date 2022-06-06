Германия – Англия. Гарри Кейн помешает Флику установить рекорд

7 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций Германия – Англия. Начало – в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу сборной Англии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех немцев оценивается в 3.34. Чуть менее вероятным выглядит ничейный исход – 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Германия – Англия 7 июня 2022 года

В высокой результативности матча эксперты сомневаются: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — в 1.83. Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.85, а на противоположный исход — за 1.90. Наиболее вероятный счёт здесь, по мнению букмекеров, 1:1. Коэффициент 6.00.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Германия – Англия (07.06.2022)

Матч пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, начало запланировано на 21:45. В последний раз команды встречались в 1/8 финала минувшего Евро, и там сильнее оказались англичане. Сборная Германии практически не уступала сопернику, а в чём-то вообще превосходила. Но под занавес матча пропустила два безответных гола, которые позволили англичанам выиграть и затем добраться до финала.

Сборная Германии на старте нового сезона Лиги наций не смогла обыграть далеко не сильнейший состав итальянцев. Ханс-Дитер Флик довёл свою беспроигрышную серию с начала управления сборной до десяти матчей, до рекорда ему остался всего один успешный матч. Вот только с такой игрой против англичан случиться может что угодно.

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Прошли те времена, когда в атаке у немцев играли форварды, способные создать гол из ничего. Сейчас там Тимо Вернер, который в ответственных матчах молчит, а забивает лишь более слабым командам. Да и то запоров пару стопроцентных моментов предварительно. К сожалению для немцев, других толковых центрфорвардов у них нет. В запасе сидит Лукас Нмеча, который в Бундеслиге забил всего восемь голов.

Похоже, Флику скоро придётся перенимать опыт «Челси». Лондонцы с такой игрой от Вернера были вынуждены отправлять на острие атаки Хаверца. Есть ещё Карим Адейеми и Серж Гнабри, даже Томас Мюллер, но ни один из этих вариантов не заменит полноценного топового форварда. Такого, как Кейн у сборной Англии, например.

Наверняка после матча с Италией нас ждут изменения в составе сборной Германии. От привычных 4-2-3-1 Флик вряд ли отойдёт, но ротация будет. Тут и усталость надо постараться нейтрализовать, да и некоторые футболисты выступили ниже своего уровня.

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Против громкого состава Англии, вероятно, стоит ждать с первых минут появление Кая Хаверца. Также очень круто вошёл в игру Мусиала, он явно заслужил свой шанс. Посмотрим, рискнёт ли Флик отказаться от профильного центрфорварда на острие атаки. Хотя что-то подсказывает, что нет.

Гарет Саутгейт рискнул вернуться к 3-4-3 и сразу же получил оплеуху. Начать турнир с первого за 60 лет поражения от сборной Венгрии – это надо умудриться. Англичане смогли, хоть и играли близким к оптимальному составом. Беда пришла не одна. Не только проиграли в дебюте, но и лишились Фила Фодена. Лучший молодой игрок минувшего сезона АПЛ сдал положительный тест на коронавирус.

Фоден – не единственная потеря сборной Англии. Ранее из-за травм выбыли Бен Уайт, Фикайо Томори и Марк Гехи, а Рахим Стерлинг до сих пор под вопросом. Травмы изрядно выкосили линию обороны англичан, благо никто из выбывших не был ключевым игроком. Даже потери Фодена и, возможно, Стерлинга не критичны, претендентов на эти позиции в сборной хватает.

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Саутгейта на Евро многие критиковали за то, что при такой россыпи атакующих игроков, он выставляет в центре поля двух разрушителей: Райса и Филлипса. В матче с Венгрией тренер англичан пошёл на эксперимент, который от него ждали, и убрал Калвина в запас. Итог получился провальный, пришлось по ходу матча перестраивать всё обратно.

А именно возвращать Филлипса, который здорово вошёл в игру. Однако время уже было упущено. Венгры наверняка отбили у Саутгейта тягу к экспериментам. Велик шанс, что мы вновь увидим ту сборную Англии, которая играла сдержанно. Всё-таки это позволило добраться команде на чемпионате Европы до финала.

В том, что сборная Германии фаворит этого матча, есть большие сомнения. Команда Флика всё ещё сырая. Если англичане прекратят эксперименты и начнут играть так, как на Евро, хозяевам придётся туго. С другой стороны, нет никаких гарантий, что англичане за два дня быстро и безболезненно перестроятся. Значит, будут допускать ошибки.

Ханси Флик и в «Баварии» любил пользоваться осечками оппонентов. Следовательно, и сборная Германии может ими воспользоваться. Только сами немцы тоже не без греха, у них в обороне частенько сквозит. Так что есть все шансы рассчитывать на обмен голами. При всех нюансах атака у обеих команд очень мощная. Проверим «обе забьют» за 1.85.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Германия – Англия 7 июня 2022 года

Если взглянуть на последние десять матчей каждой из команд, то ставка «обе забьют» заходила не так уж часто. Четыре раза у Германии, трижды — у Англии. Это довольно просто объяснить тем, что в последних матчах отбора у обеих команд хватало проходных соперников. Сами же сборные обладают мощной атакой, но к обороне по последним матчам есть вопросы. И немцы, и англичане пока далеки от оптимальной формы, но забивать это не помешает. Ждём голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.85.

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