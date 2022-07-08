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Елена Рыбакина — Онс Жабер прогноз на финал Уимблдона 9 июля 2022 года, во сколько, где смотреть онлайн бесплатно, эфир

Елена Рыбакина — Онс Жабер. Шах и мат, Уимблдон
Михаил Коробов
Рыбакина — Онс Жабер: прогноз на матч 09.07.2022
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9 июля Елена Рыбакина и Онс Жабер сыграют в финальном матче Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Жабер, коэффициент на её победу составляет 1.65. На успех Рыбакиной можно поставить в букмекерских конторах за 2.38.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Елена Рыбакина — Онс Жабер 9 июля 2022 года

Аналитики считают, что финальный матч турнира в Уимблдоне Елена Рыбакина — Онс Жабер получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.85, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.06. Заключить пари на третий сет в букмекерских конторах можно за 2.45.

Анализ и прогноз на финал Уимблдона Елена Рыбакина — Онс Жабер (09.07.2022)

Уимблдон (ж). Финал
09 июля 2022, суббота. 16:00 МСК
Елена Рыбакина
23
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Онс Жабер
2
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Для обеих теннисисток предстоящий финальный матч Уимблдона станет первым в карьере в розыгрышах «Большого шлема». До этого спортсменкам удавалось добраться только до 1/4 финала мэйджоров. Онс Жабер доходила до данной стадии на Australian Open в 2020 году и в Уимблдоне в 2021-м. Елена Рыбакина играла в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

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На великобританском мэйджоре лучшим достижением Елены ранее был выход в 1/8 финала. Впрочем, спортсменке всего 23 года. То ли ещё будет. Трава не является её любимым покрытием, но по результатам текущего розыгрыша Уимблдона так и не скажешь. В первых четырёх кругах соревнования она уверенно обыграла Коко Вандевей, Бьянку Андрееску, Чжэн Циньвэнь и Петру Мартич.

На стадии 1/4 финала турнира пришлось немного повозиться. В оппоненты попалась 44-я ракетка мира — опытная Айла Томлянович. Рыбакина отдала сопернице первый сет, но уверенно выиграла следующие две партии. За весь матч допустила только одну двойную ошибку, записала на свой счёт целых 15 эйсов и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

Вдохновившись волевой победой и хорошим выступлением, Лена разгромила в полуфинале Уимблдона бывшую первую ракетку мира и победительницу двух турниров «Большого шлема» — Симону Халеп. Встреча длилась всего 1 час 17 минут. Любопытно, ведь в преддверии встречи румынка выглядела явной фавориткой.

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В матчах четвёртого круга и 1/4 финала лондонского мэйджора Халеп не оставила никаких шансов сильным соперницам — Аманде Анисимовой и Пауле Бадосе соответственно. Однако даже навязать борьбу Рыбакиной ей оказалось не по силам. Елена сыграла очень качественно. Не допустила ни одной двойной ошибки, а также записала на свой счёт пять эйсов. Высший пилотаж.

А ведь Уимблдон мог лишиться прекрасной Лены, являющейся уроженкой Москвы. Как мы помним, организаторы мэйджора Великобритании не допустили до участия всех белорусских и российских теннисистов, в том числе первую ракетку мира Даниила Медведева. Рыбакина также могла попасть под санкции. Избежать их помогла смена спортивного гражданства на казахстанское, которая случилась ещё в 2018 году.

Выиграть турнир «Большого шлема» при таком раскладе вдвойне приятно. Однако для этого необходимо обыграть Онс Жабер. Удастся ли? В прошлом году спортсменка из Туниса стала лидером по победам во всех официальных соревнованиях. С тех пор не только не сбавила обороты, но и, напротив, заметно прибавила.

Сначала добралась до финала WTA-500 в Чарльстоне, где уступила в равной борьбе Белинде Бенчич (1:6, 7:5, 4:6) и выиграла турнир категории WTA-1000 в Мадриде. Затем дошла до решающего матча WTA-1000 в Риме. В битве за титул уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек. Также Онс стала чемпионкой WTA-500 в Берлине.

До финала Уимблдона Жабер добралась без особых проблем. В первых четырёх кругах мэйджора одержала уверенные победы над Мирьям Бьёрклунд, Катажиной Кавой, Диан Парри и Элисе Мертенс. В матчах 1/4 финала и 1/2 финала соревнования с Мари Боузковой и Татьяной Марией соответственно туниске пришлось приложить немного больше усилий.

Обе встречи затянулись на три сета и длились больше полутора часов. Впрочем, уступая в одной партии, Онс не оставляла противникам шансов в двух других сетах. Учитывая результаты на дистанции, многие считают Жабер фавориткой предстоящего матча. Однако списывать талантливую Елену Рыбакину со счетов, на наш взгляд, определённо не стоит.

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Безусловно, туниска обладает большим опытом выступлений. На данный момент она является второй ракеткой мира, что говорит о многом. Тем не менее практически безошибочная игра Лены на предыдущих стадиях соревнования и статус грядущего матча предвосхищают упорную борьбу. Обе теннисистки наверняка выложатся на полную.

Думается, Рыбакина сумеет как минимум навязать борьбу Жабер. Нельзя не заметить, что к Елене очень тепло относятся болельщики Уимблдона. В матче с Симоной её поддерживали практически все, кто сидел на трибунах. Возьмём тотал больше 21.5 гейма за коэффициент 1.85. Встреча обещает получиться очень интересной и яркой. Ну и, разумеется, болеем за уроженку России.

Прогноз и ставка на финал Уимблдона Елена Рыбакина — Онс Жабер 9 июля 2022 года

Обе спортсменки продемонстрировали классный теннис на предыдущих стадиях Уимблдона. В предстоящем матче, статус которого очень велик, нас наверняка ждёт эпичное зрелище. Небольшой фавориткой за счёт опыта и результатов на дистанции выглядит Онс Жабер. Но поддержка фанатов и разгромная победа над победительницей двух мэйджоров наверняка придадут уверенности Елене Рыбакиной. На наш взгляд, шансы на победу у оппонентов примерно равны. Возьмём верх по геймам.

Ставка: тотал больше 21.5 гейма за коэффициент 1.85.

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Заглавное фото: Shaun Botterill/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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