Елена Рыбакина — Онс Жабер. Шах и мат, Уимблдон

9 июля Елена Рыбакина и Онс Жабер сыграют в финальном матче Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Жабер, коэффициент на её победу составляет 1.65. На успех Рыбакиной можно поставить в букмекерских конторах за 2.38.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Елена Рыбакина — Онс Жабер 9 июля 2022 года

Аналитики считают, что финальный матч турнира в Уимблдоне Елена Рыбакина — Онс Жабер получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.85, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.06. Заключить пари на третий сет в букмекерских конторах можно за 2.45.

Анализ и прогноз на финал Уимблдона Елена Рыбакина — Онс Жабер (09.07.2022)

Для обеих теннисисток предстоящий финальный матч Уимблдона станет первым в карьере в розыгрышах «Большого шлема». До этого спортсменкам удавалось добраться только до 1/4 финала мэйджоров. Онс Жабер доходила до данной стадии на Australian Open в 2020 году и в Уимблдоне в 2021-м. Елена Рыбакина играла в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

На великобританском мэйджоре лучшим достижением Елены ранее был выход в 1/8 финала. Впрочем, спортсменке всего 23 года. То ли ещё будет. Трава не является её любимым покрытием, но по результатам текущего розыгрыша Уимблдона так и не скажешь. В первых четырёх кругах соревнования она уверенно обыграла Коко Вандевей, Бьянку Андрееску, Чжэн Циньвэнь и Петру Мартич.



На стадии 1/4 финала турнира пришлось немного повозиться. В оппоненты попалась 44-я ракетка мира — опытная Айла Томлянович. Рыбакина отдала сопернице первый сет, но уверенно выиграла следующие две партии. За весь матч допустила только одну двойную ошибку, записала на свой счёт целых 15 эйсов и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.



Вдохновившись волевой победой и хорошим выступлением, Лена разгромила в полуфинале Уимблдона бывшую первую ракетку мира и победительницу двух турниров «Большого шлема» — Симону Халеп. Встреча длилась всего 1 час 17 минут. Любопытно, ведь в преддверии встречи румынка выглядела явной фавориткой.

В матчах четвёртого круга и 1/4 финала лондонского мэйджора Халеп не оставила никаких шансов сильным соперницам — Аманде Анисимовой и Пауле Бадосе соответственно. Однако даже навязать борьбу Рыбакиной ей оказалось не по силам. Елена сыграла очень качественно. Не допустила ни одной двойной ошибки, а также записала на свой счёт пять эйсов. Высший пилотаж.



А ведь Уимблдон мог лишиться прекрасной Лены, являющейся уроженкой Москвы. Как мы помним, организаторы мэйджора Великобритании не допустили до участия всех белорусских и российских теннисистов, в том числе первую ракетку мира Даниила Медведева. Рыбакина также могла попасть под санкции. Избежать их помогла смена спортивного гражданства на казахстанское, которая случилась ещё в 2018 году.

Выиграть турнир «Большого шлема» при таком раскладе вдвойне приятно. Однако для этого необходимо обыграть Онс Жабер. Удастся ли? В прошлом году спортсменка из Туниса стала лидером по победам во всех официальных соревнованиях. С тех пор не только не сбавила обороты, но и, напротив, заметно прибавила.



Сначала добралась до финала WTA-500 в Чарльстоне, где уступила в равной борьбе Белинде Бенчич (1:6, 7:5, 4:6) и выиграла турнир категории WTA-1000 в Мадриде. Затем дошла до решающего матча WTA-1000 в Риме. В битве за титул уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек. Также Онс стала чемпионкой WTA-500 в Берлине.



До финала Уимблдона Жабер добралась без особых проблем. В первых четырёх кругах мэйджора одержала уверенные победы над Мирьям Бьёрклунд, Катажиной Кавой, Диан Парри и Элисе Мертенс. В матчах 1/4 финала и 1/2 финала соревнования с Мари Боузковой и Татьяной Марией соответственно туниске пришлось приложить немного больше усилий.



Обе встречи затянулись на три сета и длились больше полутора часов. Впрочем, уступая в одной партии, Онс не оставляла противникам шансов в двух других сетах. Учитывая результаты на дистанции, многие считают Жабер фавориткой предстоящего матча. Однако списывать талантливую Елену Рыбакину со счетов, на наш взгляд, определённо не стоит.

Безусловно, туниска обладает большим опытом выступлений. На данный момент она является второй ракеткой мира, что говорит о многом. Тем не менее практически безошибочная игра Лены на предыдущих стадиях соревнования и статус грядущего матча предвосхищают упорную борьбу. Обе теннисистки наверняка выложатся на полную.



Думается, Рыбакина сумеет как минимум навязать борьбу Жабер. Нельзя не заметить, что к Елене очень тепло относятся болельщики Уимблдона. В матче с Симоной её поддерживали практически все, кто сидел на трибунах. Возьмём тотал больше 21.5 гейма за коэффициент 1.85. Встреча обещает получиться очень интересной и яркой. Ну и, разумеется, болеем за уроженку России.

Прогноз и ставка на финал Уимблдона Елена Рыбакина — Онс Жабер 9 июля 2022 года

Обе спортсменки продемонстрировали классный теннис на предыдущих стадиях Уимблдона. В предстоящем матче, статус которого очень велик, нас наверняка ждёт эпичное зрелище. Небольшой фавориткой за счёт опыта и результатов на дистанции выглядит Онс Жабер. Но поддержка фанатов и разгромная победа над победительницей двух мэйджоров наверняка придадут уверенности Елене Рыбакиной. На наш взгляд, шансы на победу у оппонентов примерно равны. Возьмём верх по геймам.



Ставка: тотал больше 21.5 гейма за коэффициент 1.85.