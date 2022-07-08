«Зенит» — «Спартак». Петербуржцам без разницы, где выигрывать Суперкубок

«Зенит» сейчас на голову сильнее других клубов России. У красно-белых нет шансов даже на нейтральном стадионе.

9 июля состоится матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех москвичей оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» 9 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч финала Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» (09.07.2022)

Как известно, просьбы «Спартака» провести матч за Суперкубок России на стадионе «Лужники» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров были отклонены. Бюро исполкома РФС приняло решение о том, что первый матч сезона-2022/2023 состоится в Санкт-Петербурге. С одной стороны, решение логичное, так как ранее в Москве проходил финал Кубка России.

С другой — домашние стены дают «Зениту» солидное преимущество. За 15 матчей минувшего розыгрыша РПЛ в роли хозяев петербуржцы потерпели только одно поражение — от «Сочи» (1:2). Также сыграли вничью с «Ростовом» (2:2). А в остальных встречах одержали уверенные победы. В том числе крупную над «Спартаком» (7:1), которую красно-белые вряд ли когда-то забудут.



За лето состав сине-бело-голубых претерпел несколько важных изменений, но в качестве от этого не потерял. Покинули коллектив бывший лидер клуба Артём Дзюба и приобретённый в зимнее трансферное окно Юри Алберто. Зато присоединились к команде одарённый полузащитник Зелимхан Бакаев и один из лучших бомбардиров РПЛ прошлого сезона Матео Кассьерра.

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Не так давно новобранцы провели за «Зенит» ряд товарищеских матчей, в которых порадовали результативностью. Помогли обыграть крепкие клубы — «Сочи», «Нижний Новгород», ЦСКА и действующего чемпиона Сербии «Црвену Звезду». Хотя не последнюю роль в успехе сыграл Сергей Семак, возглавляющий сине-бело-голубых пятый год.

За счёт умения грамотно использовать ресурсы 46-летний специалист выиграл за этот отрезок времени четыре чемпионата России, один Кубок России и два Суперкубка. У «Спартака» такой стабильности с наставниками, к сожалению для московских фанатов, нет. Только за прошлый сезон клубом успели поуправлять два тренера — Руй Витория и Паоло Ваноли.



Кратковременное руководство Ваноли, как ни странно, принесло плоды. Благодаря стараниям итальянца москвичи выиграли Кубок России. В финале одержали верх над соседями из московского «Динамо» (2:1). Однако в преддверии грядущего сезона Паоло принял решение покинуть столичный клуб.



Новым наставником «народной команды» стал 33-летний Гильермо Абаскаль, толком не имевший до этого тренерской практики. Под руководством испанца красно-белые провели три товарищеских матча с командами из второго по значимости дивизиона страны. Сначала сыграли вничью с «Аланией» (2:2), затем с трудом обыграли «Балтику» (3:2) и, наконец, разгромили «Енисей» (3:0). Результаты противоречивы.

Впрочем, молодой специалист у руля — это только половина беды. Летом «Спартак» покинули важные игроки: как раз Зелимхан Бакаев и Самуэль Жиго. Потерю хавбека удалось компенсировать приобретением Антона Зиньковского, который в прошлом сезоне феерил за «Крылья Советов». Также присоединился к клубу Мацей Рыбус.

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А вот уход французского защитника сулит красно-белым большие проблемы. Дело в том, что Жиго в минувшем сезоне стал лучшим футболистом РПЛ по проценту успешных единоборств. Из 340 выиграл 256. При этом, несмотря на его усилия, пропустили москвичи за 30 туров чемпионата России 41 мяч. Довольно много.



Сами забили за этот период только 37. При таком раскладе хорошим вариантом для ставки выглядит П1 + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.80. Статус матча предвещает низкую результативность, но ослабленный в обороне «Спартак» петербуржцы на домашнем стадионе наверняка щадить не станут. Думается, пару раз сумеют огорчить голкипера оппонента.



Москвичи тоже вряд ли будут сидеть в обороне и, вероятно, даже сумеют забить. Однако в их победу или хотя бы ничью в основное время верится с трудом. «Зенит» неспроста в прошлом сезоне в очередной раз стал чемпионом России. На его стороне стабильность, класс и история очных встреч.

Подумать только — за последние семь матчей москвичи не одержали ни одной победы при всего лишь двух ничьих. При таких вводных, кажется, даже на «Открытие Арене» у красно-белых не было бы шансов. И стоило тогда раздувать все эти разговоры про бойкот после решения проводить игру в Санкт-Петербурге? Пока реальность такова, что «Зенит» на голову сильнее остальных.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» 9 июля 2022 года

В предстоящем матче «Зенит», на наш взгляд, выглядит предпочтительнее. У клуба опытнее тренер и лучше результаты на дистанции. Плюс встреча состоится в Санкт-Петербурге. Родные стены и поддержка болельщиков должны помочь. «Спартак» же ослаблен уходом Ваноли и Жиго. Новый тренер пока не внушает доверия, как и результаты летних сборов. История очных встреч всецело на стороне петербуржцев. Думается, они одержат уверенную победу.



Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.80.

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