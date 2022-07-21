«МЮ» — «Астон Вилла». Криштиану Роналду не будет, но Джеррарду от этого не легче

23 июля состоится товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Начало игры — в 12:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех «Астон Виллы» оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Зенит» — «Крылья Советов».

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 23 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз и анализ товарищеского матча (23.07.2022)

Манкунианцы во главе с Эриком тен Хагом продолжают турне по Австралии. На 23 июля запланирована товарищеская встреча с бирмингемской «Астон Виллой». Матч пройдёт на стадионе «Оптус» в Перте. Новый специалист идёт без поражений, а Криштиану Роналду, кажется, больше не нужен команде. Ставка на молодых игроков оправдывает себя полностью.

«Манчестер Юнайтед» после минувшего сезона уже провёл три предсезонные встречи в Австралии. И пока идёт весьма уверенно. Сперва одолел грозный «Ливерпуль» (4:0), далее обыграл одного из лидеров А-Лиги — «Мельбурн Виктори» (4:1). Накануне же «красные дьяволы» одолели «Кристал Пэлас» (3:1). Результативность, как видно, зашкаливает, да и защита радует.

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Всё это под предводительством нового тренера. И стоит отметить, что во всех трёх матчах Криштиану Роналду участия не принимал, а статистика моментов и результативность «МЮ» на высоком уровне. Это не может не радовать. Хотя и шумиха вокруг одного из главных лидеров до сих пор не утихает. Даже хавбек Бруну Фернандеш, знакомый с ситуацией, намекает, что вмешиваться не стоит.

«Астон Вилла» в минувшем сезоне АПЛ заняла лишь 14-е место с 45 баллами в 38 встречах. Скудновато, зато предсезонка у команды выдаётся весьма неплохой. Клуб сыграл уже три встречи, не уступив ни разу. Сперва одолел «Уолсолл» (4:0), затем обыграл «Лидс» и «Брисбен Роар» (оба — 1:0). Вполне недурно, хотя и уровень несравним с «МЮ» и его соперниками.

История личных встреч оппонентов насчитывает 29 матчей. Огромный перевес на стороне манкунианцев — 20 побед. У «львов» же всего три. Фаворит встречи виден явно. С другой стороны, в последнем матче соперники сыграли вничью (2:2). Правда, это был 22-й тур АПЛ, а у руля «МЮ» был другой специалист — Рангник. Так что сравнивать уровень сейчас точно не стоит. Разница весомая.

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Последние матчи предсезонки тоже говорят об этом. За «красными дьяволами» мастерство, опыт и подготовка. Вообще, команда в прекрасной форме: статистика забитых и пропущенных (11-2) — тому доказательство. Думается, в предстоящей товарищеской встрече победитель виден явно. Подопечным Стивена Джеррарда будет очень тяжело.

Забивать у манкунианцев есть кому и без Роналду. Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо оформили в последней игре по голу, а всего у них по два мяча за три встречи. Антони Марсьяль выходил в трёх стартах и забил в каждом. Кажется, он уже не собирается уходить из команды. Эта тройка начинает радовать, за ними наверняка будет пристальное внимание.

«Астон Вилла» выкупила у «Ромы» 32-летнего вратаря Робина Ольсена. Хотя до этого игрок сыграл всего один матч за полгода аренды у «львов». Немного странно, но может что и выгорит. Также клуб приобрёл защитника «Севильи» Диего Карлоса, и это уже должно усилить состав по-настоящему. Также был трансфер полузащитника Бубакара Камара. Кажется, Джеррард усиливает оборону.

И всё же пока сыгранности бирмингемцам может не хватить. Особенно в матче с такой яркой атакой манкунианцев. Мы бы проверили комбинированную ставку «П1 + тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 2.80. Вариант попроще — индивидуальный тотал «МЮ» больше 1.5 мяча за 1.78. Подопечные Эрика тен Хага показывают отменную результативность. Да и в трёх из пяти прошлых очных встреч такой вариант заходил.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «МЮ» — «Астон Вилла» 23 июля 2022 года

«МЮ» идёт без поражений и с сумасшедшей результативностью. А «Астон Вилла» хоть и усилилась в обороне, но сыгранность может пока просаживаться. Да и класс команд всё же отличается. Даже без Криштиану Роналду «красные дьяволы» показывают отменную игру, противопоставить «львы» этому, на наш взгляд, мало что смогут. Думается, манкунианцы снова выиграют.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» + тотал больше 2.5 мяча за 2.80.

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