«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль», россияне в Гамбурге и другие события. Что смотреть 21 июля

Лето в самой своей середине! Практически все игровые виды сезона в небольшом отпуске, а вот в теннисе самый разгар событий. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 21 июля.

Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Зенит» — «Крылья Советов».

На что ставить в футболе 21 июля

Главное событие дня – товарищеский матч между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем». Доменико Тедеско против Юргена Клоппа! Потрясающая вывеска, пусть матч и всего лишь проверка сил. Ещё в одной интересной товарищеской игре встретятся «Байер» и «Удинезе».

Продолжается квалификация Лиги конференций. Казахский «Кызылжар» сыграет с «Осиеком», а «Кайрат» — с «Кишвардой» из Венгрии. Ещё один представитель Казахстана — «Тобол» — будет сражаться против гибралтарского «Линкольна».

Все решения Безбородова в матче «Ахмат» — «Спартак» признаны верными.

Батумское «Динамо», обиднейшим образом вылетевшее из Лиги чемпионов, встретится с польским «Лехом». Минскому «Динамо» будет противостоять «Хапоэль» из Беэр-Шевы, БАТЭ выпало играть с турецким «Коньяспором», а «Гомель» примет «Арис» из Греции.

На что ставить в хоккее 21 июля

Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.

На что ещё ставить 21 июля

На турнире в Гамбурге сегодня сыграют сразу три россиянина. Аслан Карацев сразится с колумбийцем Даниэлем Галаном Риверосом, Андрей Рублёв – с Франсиско Серундоло, а Карену Хачанову жребий определил в соперники Фабио Фоньини. В женской части соревнований Анастасия Потапова сразится с Барборой Крейчиковой.

В волейбольной Лиге наций ещё два четвертьфинала. Сборная Франции встретится с Японией, а затем на площадку выйдут принципиальные соперники – команды Польши и Ирана.

Канчельскис: «Спартак» не станет чемпионом в ближайшие четыре года.

Черчесов сенсационно проиграл «Словану» в квалификации ЛЧ с «Ференцварошем».

Петржела: «Зенит» уже не российская, а бразильская команда.

Джо Роган: у боя Чимаева с Нейтом Диазом всего одна интрига.