«Динамо» — «Спартак». Ничуть не хуже футбольного дерби

20 августа состоится товарищеский матч «Динамо» Москва — «Спартак». Начало встречи — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу московского «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.17, а успех «Спартака» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Динамо» М — «Спартак» 20 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Динамо» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Поставить на гол на первой минуте встречи предлагается за 11.00.

Прогноз и анализ товарищеского матча «Динамо» Москва — «Спартак» Москва (20.08.2022)

На 20 августа в российском хоккее запланированы сразу две товарищеские встречи. Отдельного внимания заслуживает столичное дерби между московским «Динамо» Алексея Кудашова и московским «Спартаком» Бориса Миронова. Игра пройдёт на льду «ВТБ-Арены» в Москве, первое вбрасывание состоится в 13:00 мск. Это товарищеский матч, но принципиальность противостояния никто не отменял.

Московское «Динамо» за шесть предсезонных встреч выиграло дважды. Накануне одолело «Витязь» (2:0), у которого проблем хватает. Проиграло до этого на Кубке Республики Башкортостан «Локомотиву» (0:1) и «Салавату Юлаеву» (1:2), но добыло победу в результативном матче с «Северсталью» (5:4). Алексею Кудашову без звёзд и легионеров сейчас трудно, а дальше может стать ещё труднее.

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При этом есть Джордан Уил, который успел сыграть первый матч за «Динамо». Плюс шведский форвард Якоб Лилья. Вот только они вряд ли что-то смогут сделать, а молодой состав пока явно не в лучшей форме. С соперниками посильнее уж точно хороших результатов ждать сейчас не стоит. Без Вадима Шипачёва, Вячеслава Войнова и Александра Ерёменко столичная команда сильно сдала.



«Спартак» в межсезонье успел провести пять встреч. В начале проиграл «Амуру» (3:4 ОТ), следом уступил «Витязю» с сокрушительными 0:8. Накануне проиграл и второй матч «Амуру» (3:4). До этого же команда относительно успешно провела две встречи подряд с «Ак Барсом» (3:2 и 4:7). Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов и Александр Радулов сперва не помогли казанцам, но затем вернули должок.

Особых переходов в межсезонье и у «Спартака» не было. Самый громкий — подписание американского защитника Джоуи Кина, который уже сыграл за столичную команду. Кроме того, обмен Никишина в СКА дал красно-белым сразу пятерых молодых и перспективных игроков. Вполне неплохо, но их тоже нужно готовить к сезону. На это требуются время и силы.

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Потому красно-белые сейчас почти в одной лодке с «Динамо» — осечки неизбежны. Хотя за последние три встречи результативность впечатляет. Впрочем, это не даёт весомого преимущества. Очных встреч в истории насчитывается 67, где 36 побед у «Динамо» и 31 — у «Спартака».



На наш взгляд, выделить фаворита здесь сложно, проблем хватает у каждой команды. Единственное — бело-голубые играют дома, поддержка трибун будет обеспечена. Да и времени на восстановление у них чуть больше. И всё же ставить на победу одной из команд сейчас не стоит. Зато за последние 10 игр тотал лишь раз был ниже четырёх шайб. Вполне можно ждать голевой матч снова.



Очень интересно выглядит ставка на тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 1.70. Впрочем, результативность красно-белых особенно впечатляет. На наш взгляд, стоит рассмотреть и индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 шайбы за 2.14. Команда Бориса Миронова три последние игры забрасывала по три шайбы. Недурно.

«Динамо» М — «Спартак»: прогноз и ставка на товарищеский матч КХЛ 20 августа 2022 года

Алексей Кудашов и Борис Миронов испытывают проблемы по ходу предсезонки. В составах не хватает звёзд и закалённых ребят. Впрочем, и статистика игр у столичных команд почти схожа. У красно-белых всё весьма неплохо с результативностью, а «Динамо» лишь раз забивало больше трёх шайб. Но статистика очных встреч совсем не против результативного матча. Так что остановимся на ставках на голы.



Ставка 1: тотал больше 4.5 шайбы за 1.70.



Ставка 2: индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 шайбы за 2.14.

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