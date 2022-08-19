«Борнмут» — «Арсенал». Александр Зинченко и Габриэл Жезус составят компанию «Ман Сити»

Перед стартом 3-го тура «канониры» идут вровень с действующим чемпионом Англии. Пока что так и останется.

20 августа состоится матч 3-го тура АПЛ «Борнмут» — «Арсенал». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех «Арсенал» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Победа «Борнмута» оценена в 7.50. Заключить пари на ничью предлагается за 4.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура АПЛ «Борнмут» — «Арсенал» 20 августа 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Борнмут» — «Арсенал» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.05. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.02. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Англии «Борнмут» — «Арсенал» (20.08.2022)

Матч 3-го тура чемпионата Англии «Борнмут» — «Арсенал» состоится 20 августа в городе Борнмут на стадионе «Виталити», начало — в 19:30 мск. «Канониры» победили в двух стартовых матчах с разницей в два мяча. Сможет ли «Борнмут» остановить Александра Зинченко, Габриэла Жезуса, Микеля Артету и компанию? Разбираемся вместе.

«Борнмут» по итогам сезона-2019/2020 покинул АПЛ. Однако завоевал прямой обратный билет в элитный футбольный дивизион Англии, завершив минувший розыгрыш Чемпионшипа на второй строчке. Отставание от лидера было лишь два очка, но стоит отметить, что удалось досрочно гарантировать повышение и не тратить нервы на финишной прямой. Так что реальный отрыв вполне мог иметь двухзначное число.

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«Борнмут» в прошлом сезоне пропустил лишь 39 голов — это лучший показатель в Чемпионшипе. Команда Скотта Паркера отличилась не только надёжной обороной, но и результативной игрой. Игроки наносили по 12,6 удара (из них 4,7 — в створ). Это пятый и третий показатели в прошлом розыгрыше Чемпионшипа соответственно.



При этом удалось забить 74 гола. Практически в половине из них поучаствовал молодой английский форвард Доминик Соланке, набравший 36 (29+7) очков по системе «гол+пас». Лишь «Фулхэм» с Александром Митровичем в Чемпионшипе забивал чаще. Впечатляюще! Иметь такое грозное оружие в кармане — преимущество.

Скотт Паркер продолжил работу с командой из Борнмута. «Вишни» в последнее время активизировались на трансферном рынке. Нето, Райан Фредерикс, Маркус Тавернье, Джо Ротуэлл и Маркос Сенеси присоединились к ним. Из потерь стоит отметить уход Робби Брэйди и Гари Кэхилла. Опытного защитника, возможно, может и не хватать.

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В АПЛ «Борнмут» придерживается расстановки 3-4-2-1 и играет от соперника, контролируя мяч в среднем лишь 33,8% игрового времени. В матче 1-го тура «вишни» разобрались с «Астон Виллой» (2:0). В следующей встрече — с действующими чемпионами Англии — оборона команды Скотта Паркера не прошла краш-тест, пропустив четыре безответных мяча.

Грядущий матч тоже ничего хорошего не сулит. В прошлом сезоне подопечным Микеля Артеты не хватило совсем чуть-чуть, чтобы финишировать в зоне Лиги чемпионов. В грядущем сезоне они, разумеется, надеются исправить это. И, судя по уверенному старту, шансы «Арсенала» на успех велики. Пока что удаётся делить первую строчку как раз с «Манчестер Сити». Руководство клуба продолжает доверять Артете.

Лондонцы даже позволили себе потратить на усиление € 130 млн. Бернд Лено, Нуну Тавареш (аренда), Константинос Мавропанос, Пабло Мари (аренда), Маттео Гендузи, Лукас Торрейра и Александр Ляказетт выпали из обоймы и летом покинули команду. В обратном направлении последовали Мэтт Тёрнер, Маркиньос, Фабиу Виейра, Александр Зинченко и Габриэл Жезус. Усиление значительное.

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«Канониры» на старте сезона не изменяют схеме 4-2-3-1. На стартовом отрезке они впечатляют игрой впереди. Атаки подопечные Микеля Артеты завершают в среднем 14,5 удара по воротам, из них 4,5 — в створ (пятые показатели). Габриэл Жезус уже набрал 4 (2+2) очка по системе «гол+пас». А это лишь старт сезона. То ли ещё будет!



Нельзя не отметить игру обороны и Александра Зинченко в частности. Украинец постоянно подключается к атакам команды, перегружая левый фланг и выполняя роль «ложного» центрального полузащитника. При этом он успевает выполнять и свои прямые обязанности в защите. После двух туров у команды Микеля Артеты два пропущенных мяча, которые пришлись на последний матч с «Лестером». Только три клуба пропустили меньше.



«Арсенал» мощно стартовал. За счёт мобильности команды и универсальности Габриэля Жезуса заметно усилилась игра в атаке. Бразильский талант готов к голевым подвигам. Оборона «Борнмута» не справилась с атакующей машиной чемпиона Англии, но недооценивать команду Скотта Паркера всё же не стоит. Хотя рекомендуем ставку на победу гостей с форой (-1) за 1.68.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура АПЛ «Борнмут» — «Арсенал» 20 августа 2022 года

«Арсенал» сильнее и опытнее своего соперника. Команда Микеля Артеты ударно начала сезон, забив шесть голов в двух матчах. Несмотря на то что «Борнмут» рассматривается как один из претендентов на вылет, недооценивать подопечных Скотта Паркера в родных стенах не стоит. Отсюда осторожная ставка на победу «Арсенала» с форой (-1) за коэффициент 1.68. Что-то вроде 2:0 там может быть, но возьмём подстраховку на случай минимальной разницы.



Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.68.

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