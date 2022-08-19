«Монако» — «Ланс». Александр Головин мстит за потерянную Лигу чемпионов

20 августа состоится матч 3-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Ланс». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех «Ланса» оценен экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Ланс» 20 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Монако» — «Ланс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Ланс» (20.08.2022)

Новый футбольный сезон продолжает набирать обороты. 19 августа стартует 3-й тур чемпионата Франции, а на следующий день программа продолжится двумя матчами. В самом раннем из них померяются силами «Монако» и «Ланс». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

В текущем сезоне «Монако» провёл уже четыре официальных матча — два в квалификации Лиги чемпионов и два в Лиге 1. На евроарене клуб преуспеть не сумел. Обидно уступил по сумме двух игр ПСВ из Эйндховена. Зато в чемпионате Франции добыл очки в обеих встречах. Сначала монегаски обыграли крепкий «Страсбург» (2:1), а затем сыграли вничью с не менее крепким «Ренном» (1:1).

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При этом в последнем случае подопечные Филиппа Клемана имели все шансы на победу. Играя в меньшинстве с 15-й минуты, красно-белые регулярно создавали опасные моменты у ворот соперника. Они даже могли открыть счёт на 33-й минуте. Однако Аксель Дисаси не реализовал 11-метровый удар.



Лучше многих провёл матч Александр Головин. Полузащитник регулярно обострял и восхищал полезными неординарными действиями. Помимо эффектной игры пятками и точных передач, хавбек отметился оригинальным вбросом аута. Увидев забегание сокомандника россиянин ввёл мяч в игру не с бровки, а прямо из-за камермена, что привело к потенциально голевому моменту.

Головин ещё в конце прошлого сезона твёрдо закрепился в основе «Монако». Несмотря на несколько неудачных выступлений, Филипп Клеман продолжил доверять россиянину и выпускать его в старте, за что получил соответствующую отдачу. С Головиным в основе за последние 10 встреч минувшего розыгрыша Лиги 1 монегаски не потерпели ни одного поражения при одной ничьей, как раз с «Лансом» (2:2).



Впрочем, нельзя оставить без внимания и вклад партнёров Головина по команде в результат. Виссам Бен-Йеддер, Кевин Фолланд, Гильермо Марипан, Александр Нюбель и другие топ-игроки «Монако» также внесли свою немалую лепту. Сейчас именитых и перспективных футболистов в арсенале красно-белых куда больше.

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В межсезонье к монегаскам присоединились защитник «Челси» Маланг Сарр и нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Брил Эмболо. Также коллектив пополнился нападающим «Ливерпуля» Такуми Минамино и полузащитником «РБ Зальцбург» Мохамедом Камара. Теперь у опытного Филиппа Клемана ещё больше простора для творчества.

«Ланс» сыграл пока только два официальных матча в текущем сезоне — оба в Лиге 1. Сначала одержал победу над «Брестом» (3:2), а затем сыграл вничью с «Аяччо» (0:0), выступавшим в прошлом сезоне в Лиге 2. Делать выводы, безусловно, ещё рано. Однако, сдаётся, кроваво-золотые проведут ещё один яркий, но нестабильный сезон.

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Последние два розыгрыша чемпионата Франции подопечные Франка Эза закончили на седьмом месте. Несмотря на скромные резервы, им иногда удавалось навязывать борьбу мощным противникам и даже одерживать над ними победы. Например, в матчах 20-го и 31-го туров Лиги 1 кроваво-золотые одержали победы над «Ренном» (1:0) и «Ниццей» Кристофа Галтье (3:0).



Однако чаще они всё же терпели неудачи. Бóльшую часть очков «Ланс» набрал в минувшем сезоне благодаря победам над аутсайдерами и середняками. В преддверии текущего розыгрыша клуб лишился важного игрока — Шейка Дукуре. Техничный опорный полузащитник перешёл в английский «Кристал Пэлас».



Равноценной замены Дукуре клуб из Ланса пока не нашёл. Толком усилиться другими качественными футболистами также не сумел. Думаем, в предстоящем матче окажется сильнее «Монако». Во-первых, встреча состоится на их домашнем стадионе. Во-вторых, монегаски подходят к игре в лучшем тонусе, так как провели больше официальных матчей в этом сезоне.

Ко всему прочему, кроваво-золотые лишили подопечных Филиппа Клемана прямой путёвки в Лигу чемпионов. Как мы уже отметили ранее, они сыграли с монегасками вничью в матче заключительного тура минувшего розыгрыша Лиги 1. Таким образом, отобрали необходимые очки. Полагаем, на предстоящий матч у красно-белых будет особая мотивация. Возьмём П1 за коэффициент 1.76.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Ланс» 20 августа 2022 года

«Монако» имеет больше резервов и пребывает в лучшем тонусе. Под руководством Филиппа Клемана клуб опасен даже в меньшинстве, что доказал недавний матч с крепким «Ренном». В равных условиях, то есть 11 на 11, усилившиеся в межсезонье монегаски наверняка одолеют «Ланс». Кроваво-золотые лишились важного игрока и будут выступать на выезде. В их успех верится с большим трудом.



Ставка: победа «Монако» за коэффициент 1.76.

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