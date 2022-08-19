ЦСКА — «Ахмат». А так всё хорошо начиналось для Федотова

21 августа состоится матч 6-го тура РПЛ ЦСКА – «Ахмат». Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех гостей из Грозного оценивается в 4.68. На ничью дают коэффициент 3.84.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Ахмат» 21 августа 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч 6-го тура РПЛ ЦСКА – «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» (21.08.2022)

21 августа ЦСКА будет принимать на стадионе «ВЭБ Арена» в 6-м туре РПЛ «Ахмат». Ситуацию в таблице для московского клуба омрачило поражение в предыдущей игре. Сейчас нужно быстро прийти в себя и продолжить работать над улучшением показателей. Только похвалили Федотова, и он промахнулся. Грозненцы же никуда не торопятся, ведь они не участвуют в гонке лидеров.

Несомненно, с приходом Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА преобразился. Команда оживилась и смогла быстро войти в число лидеров сезона-2022/2023. Трансферное окно ещё открыто, и наставник с агентами продолжают присматриваться к новым игрокам. Есть предложения в Бразилию по Роше, а Обляков продлил контракт. В атаке чётко установились три лидера – Карраскаль, Чалов и Медина.

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Федотов хорошо работает с южноамериканскими футболистами, особенно с колумбийцами. В «Сочи» под его началом проявил себя как лидер Кассьерра, и сейчас он уже является игроком «Зенита», не боясь высокой конкуренции. В ЦСКА у тренера есть Карраскаль, который показывает классную игру и заслуживает места в основе. В двух первых турах армейцы очень хорошо действовали в обороне, но что-то изменилось.

Болельщики «Ахмата» в межсезонье отпраздновали переход Агаларова. По-прежнему непонятно, как топовые клубы упустили этого парня. Гамид тащил в одиночку «Уфу», поэтому будет полезен в Грозном, где от него ждут результативных действий. Сейчас у него один гол за пять туров, а Талалаев уже усадил нападающего на скамейку запасных.

ЦСКА стартовал с победы над «Уралом и «Сочи», не вызывая сомнений у болельщиков. С «Пари НН» не всё прошло так гладко, в итоге встреча закончилась вничью – 2:2. Голами отметились Чалов и Кучаев. Армейцы просто не удержали счёт, ведь вели до 85-й минуты со счётом 2:0. Сулейманов решил исход матча за нижегородцев, оформив дубль. Невероятно зрелищная игра, но не в пользу Федотова.

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Ещё одна неудача могла настичь красно-синих в противостоянии с новичком РПЛ «Факелом». Воронежцы повели в первом тайме со счётом 1:0 и попытались запереть ворота. Такой фокус не прошёл с ЦСКА — после 58-й минуты москвичи посыпали голы в ворота противника. Забили четыре мяча и выиграли с разгромом – 4:1. Героем оказался Медина, отдавший два ассиста и забивший гол.

Такой футбол армейцам по душе, но нельзя забывать, кого они выиграли легко – новичка. Только победы желали все ЦСКА в прошлой встрече с «Зенитом». Счёт матча открыл Малком, сине-бело-голубые вышли вперёд перед свистком на перерыв. Назначенный 11-метровый помог армейцам вернуться в игру. Чалов пробил точно и сравнял цифры на табло. Вновь москвичи не удержали преимущество и на 85-й минуте пропустили. В итоге проиграли 1:2.

«Ахмат» умеет портить настроение клубам из верхней части таблицы. Команда начинала сезон-2022/2023 противостоянием со «Спартаком» и вымучила ничью – 1:1. Следом без труда подопечные Талалаева переиграли «Факел» со счётом 2:1, но в третьем туре уступили «Сочи» – 1:2. При этом «Зенит» потерял очки в игре с командой из Грозного. Петербуржцы заработали удаление, а «Ахмат» этим активно пользовался и наседал на ворота.

В итоге грозненцы сыграли с действующим чемпионом РПЛ вничью со счётом 0:0. В предыдущем матче они победили «Химки» – 3:1. Хорошая игра и достойный результат. С другой стороны, химчане сейчас поменяли тренера, а в составе у них творится полная неразбериха. О стабильности говорить не приходится.

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Любопытно, что восемь раз подряд армейцы обыгрывали соперника из Грозного, но в последней встрече эта серия завершилась. «Ахмат» выиграл у ЦСКА впервые за долгое время – 2:0. К слову, этот счёт очень популярен в матчах между клубами. Такие цифры на табло загорались в трёх прошлых противостояниях коллективов.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат» 21 августа 2022 года

Армейцы пропускают в трёх предыдущих встречах подряд, причём в двух случаях не от сильных противников. Есть какие-то препятствия, мешающие клубу добывать нужный результат и надёжно действовать в обороне. «Ахмат» уже отобрал очки у «Спартака» и «Зенита», а следующей добычей считает ЦСКА. Талалаев тактически умён, научил футболистов подстраиваться под оппонента. Где нужно, грозненцы работают открыто, а когда потребуется — плотно держат оборону. Поставим на то, что клуб из Грозного украдёт очки и у армейцев.

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 2.04.

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