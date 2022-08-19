«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Ссора Антонио Конте с Тухелем не пройдёт бесследно

Недавно итальянец на эмоциях едва не подрался с тренером «Челси», а страдать будут «Вулвз».

20 августа состоится матч 3-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех клуба из Вулверхэмптона оценён экспертами в 8.50. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» 20 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» (20.08.2022)

Новый футбольный сезон продолжает набирать обороты. На 20 августа запланирован матч, который откроет программу 3-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне померяются силами «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. Главный арбитр — Саймон Хупер.

После назначения на пост главного тренера Антонио Конте «Тоттенхэм» начал прогрессировать. За последние 28 матчей минувшего розыгрыша чемпионата Англии он потерпел только шесть поражений и пять раз сыграл вничью. В остальных матчах одержал победы, в том числе над «Манчестер Сити» (3:2) в матче 26-го тура прошлого сезона.

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Таким образом, лондонцы заняли четвёртое место в АПЛ и добыли путёвку в Лигу чемпионов. В преддверии нового сезона они здорово усилились, заключив контракты с Иваном Перишичем, Ивом Биссума, Клеманом Лангле, Фрейзером Форстером и Джедом Спенсом. Также к «шпорам» присоединился нападающий «Эвертона» Ришарлисон.



Однако ни одного новобранца лилово-белых в стартовом составе на матч 1-го тура текущего розыгрыша чемпионата Англии с «Саутгемптоном» мы не увидели. Антонио Конте предусмотрительно доверился проверенным временем игрокам. Специалист отметил, что рад новичкам, но также заявил, что им придётся побороться за место в основе. Подход безусловно грамотный.

К слову, в матче с «Саутгемптоном» лондонцы одержали разгромную победу со счётом 4:1. А вот во встрече 2-го тура АПЛ сыграли вничью с «Челси» Томаса Тухеля (2:2). Игра получилась очень эмоциональной и чуть было не ознаменовалась дракой после финального свистка.



Причиной потасовки послужило то, что Томас Тухель не отпустил руку Конте после рукопожатия. Жест не самый культурный. Разумеется, это разозлило итальянца, хотя он и сам до этого провоцировал немецкого тренера на конфликт. Как бы там ни было, накопившиеся эмоции наставнику «Тоттенхэма» придётся выплеснуть. Под горячую руку попадает «Вулверхэмптон».

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Уход Нуну Эшпириту Санту с должности главного тренера изначально не сулил «волкам» ничего хорошего. Под руководством другого португальского наставника — Бруну Лаже — они не лучшим образом провели минувший сезон. По его итогам клуб из Вулверхэмптона занял 10-е место. Слабо.

При этом за последние семь туров он не одержал ни одной победы при ничьих с «Челси» (2:2) и вылетевшим в Чемпионшип «Норвичем» (1:1). Во всех остальных встречах «волки» потерпели поражения, в том числе от «Брайтона» (0:3) и «Бёрнли» (0:1). В межсезонье они немного усилили линию атаки, но также лишились нескольких защитников.



В первую очередь отметим, что вернулся из аренды лидер «Вулверхэмптона» — Адама Траоре. Также присоединились к «волкам» вингер «Валенсии» Гонсалу Гедеш и полузащитник лиссабонского «Спортинга» Матеус Нунес. Покинули же расположение команды Фабиу Силва (ушёл в аренду на сезон) и Конор Коуди (аренда на сезон с опцией выкупа).

Текущий розыгрыш чемпионата Англии команда из Вулверхэмптона начала, откровенно говоря, плохо. В матче 1-го тура потерпела поражение от «Лидса» (1:2), а во 2-м туре сыграла вничью с недавно выбравшимся из Чемпионшипа «Фулхэмом» (0:0). Предсезонку подопечные Бруну Лаже провели тоже так себе.



За три последние товарищеские встречи «волки» не одержали ни одной победы. Поражение они потерпели от «Вильярреала В» (1:2), а вничью сыграли со «Спортингом» (1:1) и мало кому известным «Фаренсе» (тоже 1:1). Думается, злой «Тоттенхэм» одержит в грядущем матче, который к тому же пройдёт на его домашнем стадионе, результативную победу. Проверим П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.12.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» 20 августа 2022 года

Под руководством Антонио Конте «Тоттенхэм» активно развивается и радует своих болельщиков отличными результатами. В межсезонье он укрепился множеством талантливых игроков, которых итальянский специалист использует очень грамотно. Думаем, терпящий в последнее время много неудач «Вулверхэмптон» «шпоры» одолеют, причём забьют немало. За последние две встречи в АПЛ они наколотили шесть мячей. Ждём яркого, результативного футбола и в этот раз.

Ставка: победа «Тоттенхэм» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.12.

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