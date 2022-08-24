«Твенте» — «Фиорентина». Александр Кокорин вне заявки, и это не ошибка

25 августа состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций «Твенте» — «Фиорентина». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех голландцев оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Твенте» — «Фиорентина» 25 августа 2022 года

Букмекеры сомневаются, что ответный матч квалификации Лиги конференций «Твенте» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч раунда плей-офф Лиги конференций «Твенте» — «Фиорентина» (25.08.2022)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую в групповой этап соревнования, есть возможность пройти отбор. Идентичным образом дела обстоят в третьем по значимости клубном европейском турнире — Лиге конференций.

На 25 августа запланировано более 20 ответных матчей раунда плей-офф. Помимо прочих, на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде, Нидерланды, померяются силами местный «Твенте» и итальянская «Фиорентина». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Главный арбитр — Раду Петреску из Румынии.



Первый матч ознаменовался победой итальянцев со счётом 2:1, что неудивительно. Во Флоренции «лилии» практически неуязвимы. За 19 домашних встреч минувшего розыгрыша чемпионата Италии они потерпели лишь четыре поражения и два раза сыграли вничью. В остальных играх одержали победы, в том числе над «Ромой» Жозе Моуринью и «Ювентусом» (в обоих случаях 2:0).



На выезде «Фиорентина», на первый взгляд, кажется не такой опасной. В 19 матчах прошлого розыгрыша Серии А в гостях она одержала только шесть побед и три раза сыграла вничью. 10 оставшихся матчей завершились для фиолетовых крайне неудачно. Они уступили даже аутсайдерам — «Салернитане» (1:2) и «Сампдории» (1:4).

Однако в другом турнире — Кубке Италии — подопечные Винченцо Итальяно сыграли в гостях потрясающе. В 1/8 финала они обыграли крепкий «Наполи» Лучано Спаллетти (5:2 ДВ). А в 1/4 финала «Фиорентина» разделалась с «Аталантой» (3:2). И это при том, что в обеих встречах некоторое время играли в меньшинстве.

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Более того, в преддверии встречи с бергамасками Винченцо Итальяно лишился юного лидера — Душана Влаховича. Результативный форвард перешёл в «Ювентус». Опытного наставника потеря не сломила. На некоторое время он нашёл замену сербу в лице Кшиштофа Пёнтека. «Аталанте» поляк отгрузил дубль.

В таланте 44-летнего тренера сомневаться не приходится. При нём лишь один игрок не сумел вписаться в коллектив из Флоренции. Речь, разумеется, идёт об Александре Кокорине. Говорить о том, что он является одним из худших трансферов в истории итальянского футбола, уже надоело. Но недавно массажист россиянина заявил, что Винченцо Итальяно ошибается, не включая Кокорина в заявки на матчи.



В аргумент массажист привёл результативность нападающего на тренировках. По его словам, Кокорин забил четыре мяча в недавних двусторонках. Вот только, вспоминая выступления россиянина за «Фиорентину» в минувшем сезоне, в правильности решения Винченцо Итальяно не возникает никаких сомнений. Россиянин не использовал свои шансы в играх.



«Твенте» — весьма интересный коллектив. Некогда его состав изобиловал перспективными игроками, за которыми охотились многие топовые команды. Но из-за финансовых проблем в середине минувшего десятилетия «туккерс» лишились большей части талантливых футболистов и руководства. Из-за этого выбыли по второй по значимости дивизион Нидерландов по итогам сезона-2017/2018.



В следующем сезоне «Твенте» сумел вернуться в элиту. Однако резервов у него стало в разы меньше. Затем главным тренером клуба стал Рон Янс. По итогам сезона-2020/2021 его подопечные заняли 10-е место в чемпионате Нидерландов. А минувший розыгрыш нидерландской Эредивизии закончили в топ-4.



Рон Янс, безусловно, заслуживает похвалы за проделанную работу. Голландец наловчился эффективно использовать антропометрические данные своих подопечных и стабильно обыгрывать середняков и аутсайдеров. Тем не менее глубины и качества состава «туккерс» по-прежнему не хватает.

Свидетельствует об этом и то, что за весь минувший сезон «Твенте» одержал лишь две победы над командами из топ-3 голландской Эредивизии. Обе над «Фейеноордом». Сначала «туккерс» одолели «Фейеноорд» в матче второго раунда Кубка Нидерландов со счётом 2:1 в дополнительное время. А затем обыграли его в матче последнего тура чемпионата Нидерландов, который уже ничего не решал.



Думаем, в этот раз сыграет Х2 + ТМ 3.5 мяча. Коэффициент — 1.98. Как мы выяснили, «лилии» умеют одерживать победы в гостях над очень мощными команды, даже несмотря на кадровые потери и меньшинство. В ответной встрече им достаточно не уступить, а значит, Винченцо Итальяно наверняка решит сыграть от обороны. Потому много голов не ждём.

Прогноз и ставки на матч плей-офф Лиги конференций «Твенте» — «Фиорентина» 25 августа 2022 года

«Фиорентина» выглядит предпочтительнее. У неё больше ресурсов и выше уровень первенства. Да и в первом матче она одержала победу. А если уж «Наполи» и «Аталанту» на выезде «лилии» сумели обыграть в Кубке Италии, то и в этот раз наверняка не проиграют. «Туккерс» пока ещё не нарастили мощь для того, чтобы обыгрывать команды выше классом. В то, что они сумеют добыть путёвку в групповой этап Лиги конференций, верится с трудом.



Ставка: «Фиорентина» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.98.

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