ПСВ – «Рейнджерс», «Динамо» Загреб – «Будё-Глимт» и другие матчи. Что смотреть 24 августа

Лето в завершающей фазе! Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а хоккеисты вовсю готовятся к сезону. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 24 августа.

Определились 29 из 32 участников группового этапа Лиги чемпионов.

На что ставить в футболе 24 августа

Продолжается квалификация в Лиге чемпионов. Сегодня пробиться в основной турнир попробует Никита Хайкин — вместе со своим клубом «Будё-Глимт». Норвежцы дома победили загребское «Динамо» 1:0 и теперь будут стараться удержать преимущество в Хорватии.



ПСВ примет «Рейнджерс». В Шотландии команды скатали боевую ничью 2:2. Эта игра точно будет весёлой. Ну а «Трабзонспор» постарается отыграть дефицит в один мяч у «Копенгагена»: в Дании турки уступили 1:2.

Обнародован календарь Пути РПЛ в Кубке России.

В Англии сегодня четыре матча в Кубке лиги, и в трёх из них сыграют клубы АПЛ. «Лидс» сразится с «Барнсли», «Ньюкасл» встретится с «Транмер Роверс», а «Брайтон» будет гостить у «Форест Грин».

На что ставить в хоккее 24 августа

Клубы КХЛ продолжают подготовку к сезону. На Кубке губернатора Челябинской области «Барыс» сыграет с «Автомобилистом», а «Трактор» примет «Металлург». В товарищеских матчах минское «Динамо» встретится с «Адмиралом», а «Локомотив» — с нижегородским «Торпедо».

На что ещё ставить 24 августа

На этой неделе проходят теннисные турниры в американском Уинстон-Сейлеме и Кливленде, а также в канадском Гранби. В Кливленде Людмила Самсонова встретится с Лаурой Зигемунд, а Екатерина Александрова – с Мэдисон Бренгл.

В квалификации US Open Павел Котов сыграет с бразильцем Фелипе Мелигени Алвесом, Роман Сафиуллин – с Флавио Коболли из Италии, а Александр Шевченко – с аргентинцем Факундо Меньей.



В баскетболе пройдут отборочные матчи чемпионата мира. Последняя проверка для команд перед стартом Евробаскета, который начнётся через неделю. Выделяем матчи Франция — Чехия, Украина – Италия и Грузия – Нидерланды.

Киевское «Динамо» не забило «Бенфике» в шестом матче Лиги чемпионов подряд.



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