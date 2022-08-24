ПСВ – «Рейнджерс». Руд ван Нистелрой вылетит из Лиги чемпионов. Не спасут даже болельщики

Шотландцы в прошлом сезоне добрались до финала Лиги Европы, а у голландца опыта не так много.

24 августа состоится матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов ПСВ – «Рейнджерс». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех шотландцев оценивается в 4.3. На ничью дают коэффициент 4.14.

Определились 29 из 32 участников группового этапа Лиги чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Рейнджерс» 24 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов ПСВ – «Рейнджерс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.

Анализ и прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов ПСВ — «Рейнджерс» (24.08.2022)

24 августа на стадионе «Филипс» пройдёт ответный матч финала квалификации Лиги чемпионов между ПСВ и «Рейнджерс». Одна из команд официально станет участником основного турнира. Второму клубу повезёт гораздо меньше. Первая игра завершилась ничейным результатом. Команды провели красивую встречу, она получилась зрелищной — 2:2.

Ответный матч можно начинать с чистого листа, потому что правило гостевого гола не работает. Оба клуба достойны играть в основной части Лиги чемпионов, но получит это право только один. На стороне голландского коллектива домашняя обстановка и поддержка с трибун. Ван Нистелрой уже обратился к болельщикам за помощью. Шотландцы — очень опасный коллектив, ведь в предыдущем сезоне они дошли до финала Лиги Европы.

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В составе ПСВ нет травмированных игроков. Со стартовых минут ван Нистелрой задействует всех лидеров. Люк де Йонг не забил в предыдущем матче, поэтому будет мотивирован. Гус Тиль теперь сидит на скамейке запасных. Тренер требует постоянной активности от парней, а если не видит улучшений, то перестаёт использовать футболиста.

Оборона никогда не была сильной стороной голландских клубов, и ПСВ ничем не отличается. Клуб пропускал ровно по два мяча в трёх предыдущих встречах. Две прошли в Лиге чемпионов. Только благодаря хорошей атаке получалось добиться превосходства над соперниками, забивая столько же, а иногда больше. В недавнем матче Эредивизии забили пять мячей в ворота «Гоу Эхед Иглс».

Семь игр кряду с участием голландского клуба заканчивались обменом голами. Эта статистика берёт начало ещё с товарищеских матчей перед сезоном. Продолжилась она вплоть до первой встречи Лиги чемпионов между ПСВ и «Рейнджерс». Футболисты не боятся идти в размен, никогда не оглядываются на ворота, и такой футбол завораживает зрителя. Однако так пройти далеко в еврокубках сложно.

По душе открытый футбол и игрокам из «Рейнджерс». Они агрессивны в атаке, но из-за этого часто забывают про надёжную оборону. В пяти прошлых матчах светло-синие забивали не меньше двух голов. В четырёх встречах с их участием подряд забивалось не менее трёх мячей. На своём поле победили «Юнион Сент-Жиллуа» в полуфинале квалификации со счётом 3:0.

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Удалось оставить сухими ворота и в матче шотландской Премьер-лиги с «Сент-Джонстоном». «Джерс» разгромили соперника — 4:0. С того момента защита не выглядит такой убедительной. Подопечные ван Бронкхорста два раза подряд сыграли вничью с одинаковым счётом 2:2. В обоих случаях вели, но упускали минимальное преимущество.

Прошлый тур чемпионата Шотландии получился для «Рейнджерс» нервным и не оставил хороших воспоминаний. Играли с «Хибернианс» и открыли счёт с пенальти в первом тайме. Во втором с ходу пропустили, но быстро вернули преимущество в один мяч. После этого команда лишилась двух игроков из-за удалений. Соперник под занавес матча сравнял счёт – 2:2.

Прошло четыре дня, и светло-синим предстоит провести очередную игру. ПСВ дольше отдыхал, ведь после встречи с шотландцами у него не было матчей в чемпионате. Иногда большие перерывы не идут на пользу спортсменам, потому что в футболе важен тонус. Получить его можно только на поле в официальных матчах. Там присутствуют настоящие конкуренция и борьба.

Стороны понимают ответственность перед игрой. Болельщики хотят их видеть в Лиге чемпионов. В первой встрече счёт открыли голландцы после точного удара Сангаре, но спустя три минуты «Рейнджерс» сравняли счёт. Только на 70-й минуте светло-синие вышли вперёд после классного гола Лоуренса, однако закрепить успех не смогли. Спас хозяев забитый на 78-й гол. В итоге матч закончился со счётом 2:2.

Прогноз и ставки на матч финала квалификации ЛЧ ПСВ — «Рейнджерс» 24 августа 2022 года

В Лиге чемпионов ежегодно принимают участие лучшие европейские клубы. Каждый из них богат на звёздных исполнителей. Единственная возможность ПСВ конкурировать с клубами в этом турнире – результативность, открытый футбол, зрелищность. Если нет обороны, то далеко с таким набором не пройти. «Рейнджерс» более опытные, были финалистами Лиги Европы в прошлом сезоне. Команда во главе с ван Бронкхорстом знает, когда включать агрессивную атаку, а когда лучше играть от ворот. В ЛЕ также никто не верил в шотландский клуб, поэтому поставим на его проход за 2.86.

Ставка: проход «Рейнджерс» за 2.86.

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