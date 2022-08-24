Без Джоковича путь к титулу открыт? Медведев — фаворит US Open – 2022

29 августа стартует последний в этом году турнир «Большого шлема» — US Open. Российским болельщикам этот турнир будет особенно интересен. Даниил Медведев – его действующий победитель, к тому же прямо сейчас наш соотечественник – первая ракетка мира. Сможет ли Даниил защитить свой титул? Букмекеры считают, что да. И на то есть веские аргументы.

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Без Джоковича Медведев главный претендент на титул

В прошлом году в финале Даниил Медведев победил Новака Джоковича. Вполне возможно, сыграли бы они в решающем матче и в этом сезоне, но серба в Нью-Йорке мы не увидим. Причина всё та же – нежелание вакцинироваться.

До последнего серб надеялся на исключение или же на отмену обязательного требования вакцинации при въезде в США, но тщетно. Новака в этом сезоне на US Open не будет. И это развязывает Медведеву руки.



После пропуска Уимблдона Медведев целенаправленно готовился к Открытому чемпионату США. Результаты получились разными. Сначала Даниил уверенно победил на турнире в Лос-Кабосе. Затем в первом же матче проиграл в Монреале (впрочем, там не повезло с жеребьёвкой – Ник Кирьос был очень хорош на тот момент).

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Ну а в Цинциннати россиянин дошёл до полуфинала, где на его пути встал Стефанос Циципас. Сам Медведев говорит, что хорошо готов к US Open. Букмекеры же ставят его фаворитом, поставить на Даниила можно с коэффициентом 2.90.

Алькарас осваивается в топах, Надаль возвращается в очередной раз

За 5.50 можно сделать ставку на победу в Нью-Йорке одного из испанцев: Карлоса Алькараса или Рафаэля Надаля. Юный Алькарас осваивается в топ-5: он очень талантлив, но пока ему не хватает стабильности и хладнокровия. Это явно тот случай, когда качество со временем перейдёт в титулы. Возможно, уже сейчас? Пока же в Цинциннати Алькарас уступил в четвертьфинале Кэмерону Норри в трёх сетах.



Что до Рафаэля Надаля, то главное для него – здоровье. Испанец залечил травму живота, полученную на Уимблдоне. Наверное, было время заняться стопой, которая давно беспокоит Надаля. В Цинциннати Рафа уступил Борне Чоричу, который в итоге и выиграл турнир.

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Конечно, Надалю необходимо немного времени, чтобы вернуть себе игровой тонус. Для этого нужно, чтобы благосклонной оказалась жеребьёвка. Если болевые ощущения не будут мешать и первые два-три круга Надаль пройдёт, то он точно поборется за титул.

Кирьос повзрослел?

Шансы Ника Кирьоса оценили коэффициентом 8.00. Кажется, Ник стал менее скандальным и наконец всерьёз увлёкся теннисом. В его активе за последние месяцы финал Уимблдона, титул в Вашингтоне и победа над Медведевым в Монреале.

Да, затем последовал небольшой спад, но, возможно, это был тактический ход, чтобы подойти к US Open в полной боевой готовности. В любом случае прямо сейчас Ник может создать проблемы любому игроку. Лишь бы было настроение.

Кто ещё может победить?

За 14.00 можно поставить на Стефаноса Циципаса, который дошёл до финала турнира в Цинциннати. Грек очень талантлив, но психика не позволяет ему выйти на новый уровень в карьере. Может быть, время прорыва настало сейчас?

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Шансы итальянца Янника Синнера оценили коэффициентом 17.00, а на вернувшихся в тур после травм Борну Чорича и Доминика Тима дают 25.00. Да, оба показали, что находятся на правильном пути, но смогут ли они выдержать марафон US Open? Есть сомнения.



На Андрея Рублёва дают коэффициент 27.00. Россиянин пока не может выиграть что-то серьёзное. Кажется, он немного замедлился в развитии. Шансы двух других россиян – Аслана Карацева и Карена Хачанова – аналитики оценили, соответственно, коэффициентами 80.00 и 150.00.

Оба переживают не самый лучший период в своей карьере, но вполне могут провести хороший турнир: покрытие им подходит.



Да, мы не увидим на US Open — 2022 всех сильнейших, но от этого турнир не перестанет быть интересным. «Большой шлем» есть «Большой шлем». Удачных ставок и болеем за наших!

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