Медведев и Касаткина на US Open, Олег Знарок против «Салавата»: что смотреть 29 августа

До первого месяца осени остаются считаные дни. Европейский футбол прогрелся и уже набирает обороты. Клубы КХЛ только ждут своего часа, зато теннисные состязания гремят вовсю. Формула-1 тоже не отстаёт. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 29 августа.

«Ференцварош» Черчесова добыл третью победу подряд в чемпионате Венгрии.

На что ставить в футболе 29 августа

Понедельник традиционно не радует обилием футбольных событий, однако несколько интересных игр всё же можно найти. Отдельного внимания заслуживает матч 3-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» Дженнаро Гаттузо и мадридским «Атлетико» Диего Симеоне, который стартует в 23:00 мск.

У Гаттузо пока не получается наладить дела «летучих мышей», а Симеоне худо-бедно вновь готов бороться за Лигу чемпионов. Впрочем, должно быть интересно.



Кроме того, сегодня завершится программа 7-го тура Первой лиги — второго по значимости футбольного дивизиона России. Честь выпала тульскому «Арсеналу» и красноярскому «Енисею». Матч пройдёт в Туле. Туляки под руководством Олега Кононова неплохо стартовали, однако сохранить победный запал на долго не вышло.

ЦСКА впервые не забил при Федотове.

Красноярцы в который раз штурмуют зону повышения в классе, но вразумительных результатов пока достичь не получается. Новую попытку совершит молодой Артём Горлов. Начало встречи — в 20:00 мск.

На что ставить в хоккее 29 августа

Совсем немного остаётся до старта нового розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ, матч-открытие которого традиционно запланирован на 1 сентября. Благо коротать время можно с товарищескими играми и турнирами. Команды продолжают наигрывать сочетания и убирать несовершенства.

Сегодня состоится матч в Кубке ТАНЕКО между казанским «Ак Барсом», который взялся тренировать сам Олег Знарок, и уфимским «Салаватом Юлаевым», где произошли значительные изменения после ухода финских легионеров. Первое вбрасывание состоится в 16:30 мск.



Несколько раньше — в 13:00 мск — стартует товарищеская встреча между нижегородским «Торпедо» и представителем ВХЛ — «Металлургом» Нк. Клуб из Новокузнецка является местом, откуда вышли большие таланты. Взять хотя бы того же Кирилла Капризова, зажигающего в НХЛ. Однако при Игоре Ларионове нижегородцы преобразились и вновь претендуют на лёгкую победу.

На что ставить в теннисе 29 августа

Вишенкой на торте спортивной программы дня, разумеется, станет старт первого круга US Open. Большой теннис является тем самым популярным видом спорта, где на фоне февральских событий ещё принимают участие представители России. Тем занятнее, что турнир проходит в США.

Само собой, следим за Даниилом Медведевым, которому сегодня играть с американцем Стефаном Козловым. Начало — не ранее 19:00 мск. Среди мужчин в понедельник также выступит Карен Хачанов. Противостоит Хачанову американец с украинскими корнями — Денис Кудла. Начало — не ранее 21:30 мск.



Девушки тоже играют. Сегодня следим за Дарьей Касаткиной, которая в последнее время всё чаще попадает в заголовки. Россиянка накануне выиграла титул в Гранби и вошла в топ-9 мирового рейтинга. Первой ракетке страны будет противостоять Харриет Дарт из Великобритании. Начало — не ранее 21:30 мск.

На что ещё ставить 29 августа

На днях стартовал мужской чемпионат мира — 2022 по волейболу. Сегодня пройдут матчи 2-го тура. Сборная Украины сразится со сборной Туниса, начало встречи запланировано на 21:30 мск. В 1-м туре украинская команда проиграла 0-3 сборной Турции, а теперь постарается исправиться.

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