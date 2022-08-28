Хэрриет Дарт — Дарья Касаткина. Первой ракетке России мало победы в Гранби

29 августа Хэрриет Дарт — Дарья Касаткина сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 21:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице россиянки, коэффициент на её победу составляет 1.18. На успех британки можно поставить в букмекерских конторах за 4.80.

Касаткина опубликовала пост, посвящённый победе в Гранби.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Хэрриет Дарт — Дарья Касаткина 29 августа 2022 года

Аналитики сомневаются, что матч первого круга Открытого чемпионата США Хэрриет Дарт — Дарья Касаткина получится упорным: ставки на тотал больше 18.5 гейма принимаются за 1.77, а тотал меньше 18.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.03. Ставки на третий сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85.

Анализ и прогноз на матч первого круга US Open Хэрриет Дарт — Дарья Касаткина (29.08.2022)

29 августа состоятся матчи первого круга Открытого чемпионата США по теннису. Интересных вывесок хватает как в мужском одиночном разряде, так и в женском. Особого внимания заслуживает встреча, в которой померяются силами Хэрриет Дарт и Дарья Касаткина. Начало — не ранее 21:30 мск.

Хэрриет Дарт не относится к робкому десятку. Британская спортсменка обладает хорошей подачей и здорово выступает на траве. Недавно она добралась до четвертьфиналов травяных турниров WTA-250 в Ноттингеме и WTA-500 в Истбурне. На предыдущих стадиях соревнований обыграла сильных соперниц — Камилу Джорджи (5:7, 6:4, 7:5) и Хиль Белен Тайхман (7:6, 4:6, 6:3).



Однако на других покрытиях в этом сезоне Дарт выступает, откровенно говоря, плохо. Из хардового турнира категории WTA-250 в Мельбурне в начале текущего года она вылетела, уступив в матче первого круга Мэдисон Кис (3:6, 6:7). А Australian Open и WTA-250 в Боготе британка покинула после сокрушительных поражений в матчах первого круга от Иги Свёнтек (3:6, 0:6) и Элины Аванесян (1:6, 2:6).



Затем Хэрриет без шансов проиграла в матче первого круга «Ролан Гаррос» Мартине Тревизан (0:2, 2:6) и потерпела близкое к разгромному поражение от китаянки Чжу Линь в матче первого круга хардового турнира в Вашингтоне. На этом Дарт решила не останавливаться и, чтобы лучше подготовиться к US Open, приняла участие в WTA-250 в Гранби, Канада.

К сожалению для поклонников, британская спортсменка и здесь показала себя не лучшим образом. В матче первого круга соревнования она не без труда обыграла Марину Заневскую (6:4, 7:5), а в матче второго круга уступила испанской теннисистке Нурии Парризас-Диас (2:6, 4:6). К предстоящей встрече Хэрриет подходит в роли аутсайдера.

Касаткина станет девятой ракеткой мира после победы на турнире WTA в Гранби.

Как мы помним, Дарью Касаткину не допустили до участия в Уимблдоне. Несмотря на это, текущий сезон можно смело охарактеризовать удачно сложившимся для россиянки. Ещё в начале она сумела дойти до полуфиналов WTA-250 в Мельбурне и WTA-500 в Сиднее. Также Даша добралась до третьего круга Australian Open, где уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек (2:6, 3:6).

Кроме того, Касаткина пробралась в полуфиналы WTA-1000 в Риме и «Ролан Гаррос». В Италии её с трудом остановила опытная туниска Онс Жабер (4:6, 6:1, 5:7). А во Франции россиянку вновь разгромила Ига Свёнтек (2:6, 1:6). После этого и участия в травяных турнирах Дарья начала активную подготовку к US Open в хардовых соревнованиях.



Теннисистке удалось выиграть WTA-500 в Сан-Хосе и WTA-250 в Гранби. Наиболее интересен первый турнир. На пути к финалу Дарья одолела ряд сильных противниц. Сначала она разделалась с талантливой Еленой Рыбакиной (1:6, 6:2, 6:0), затем с Ариной Соболенко (4:6, 7:5, 6:0) и, наконец, Паулой Бадосой (6:2, 6:4).



Благодаря победам в этих соревнованиях Касаткина поднялась на девятую строчку рейтинга WTA в одиночном разряде. Теперь у спортсменки имеется отличная возможность укрепить позиции и попробовать занять более высокие места в мировом рейтинге. Единственное, что может ей помешать, — собственная нестабильность.

Дело в том, что, помимо WTA-500 в Сан-Хосе и WTA-250 в Гранби, Даша принимала участие в ещё трёх хардовых турнирах — WTA-250 в Гамбурге, WTA-1000 в Торонто и WTA-1000 в Цинциннати. Ни в одном из этих соревнований она не сумела пробраться дальше первого круга. Поражения потерпела от Катержины Синяковой (2:6, 6:2, 4:6), Бьянки Андрееску (6:7, 4:6) и Аманды Анисимовой (4:6, 4:6).



Нельзя не заметить, что в матче первого круга хардового турнира в Сан-Хосе Касаткина обыграла Рыбакину лишь в трёх сетах. А в матче первого круга соревнования в Гранби идентичным образом одолела 96-ю ракетку мира Гретье Миннен. Да и на дистанции отчётливо проглядывается, что матчи 1-го тура даются Дарье тяжелее всего. Думаем, сыграет П2 + тотал больше 18.5 гейма. Коэффициент — 2.17.

Прогноз и ставка на матч в US Open Хэрриет Дарт — Дарья Касаткина 29 августа 2022 года

Хэрриет Дарт в этом сезоне не лучшим образом выступает на харде. Однако она обладает хорошей подачей, а следовательно, имеет шансы сделать матч упорным. У Дарьи Касаткиной лучше результаты на дистанции. Как-никак она является первой ракеткой России и девятой ракеткой мира. Думается, россиянка одержит победу и укрепит позиции в мировом рейтинге. Но так как она часто сталкивается с трудностями в матчах первого круга, возьмём и верх по геймам.



Ставка: победа Дарьи Касаткиной и тотал больше 18.5 гейма за коэффициент 2.17.

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