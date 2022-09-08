«Северсталь» — ЦСКА. Без Ивана Федотова плохо

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.87. Успех череповчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — ЦСКА 9 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Северсталь» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.63, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» Череповец — ЦСКА Москва (09.09.2022)

9 сентября в Континентальной хоккейной лиге состоятся шесть противостояний. Отдельного внимания заслуживает матч, в котором померятся силами «Северсталь» и действующий чемпион КХЛ – ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Ледовый дворец». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

За три встречи текущего розыгрыша регулярки «Северсталь» потерпела одно поражение – от «Автомобилиста» (3:4). Победы одержала над крепким «Трактором» (4:2) и магнитогорским «Металлургом» (4:3 ОТ). Во всех матчах подопечные Андрея Разина порадовали результативностью, но особенно интересно их столкновение с «Магниткой».

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После второго периода «сталевары» уступали «лисам» с разгромным счётом 0:3. Многим казалось, что три очка уже у магнитогорцев в кармане, но тут в ход противостояния вмешался Разин. Задолго до финальной сирены наставник бесстрашно сменил голкипера Владислава Подъяпольского на шестого полевого.



Рискованный ход себя оправдал. За восемь минут до конца основного времени «Северсталь» сократила отставание до минимального – 2:3. За минуту до финальной сирены сравняла счёт – 3:3. На этом Разин решил не останавливаться. На 41-й секунде дополнительного времени наставник вновь заменил Подъяпольского на полевого игрока.

Благодаря этому череповчане прибрали инициативу к рукам и в формате «4 на 3» забросили победную шайбу – отличился Александр Петунин. Таким образом, «сталевары» одержали над «Магниткой» феноменальную победу, которая вошла в историю КХЛ. Трижды они поразили ворота соперника, сняв вратаря. Невероятно!

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ЦСКА начал текущий розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ с впечатляющей победы в матче за Кубок Открытия над «Металлургом» (6:2). Затем московская команда одержала верх над нижнекамским «Нефтехимиком» (5:4 ОТ) и потерпела разгромное поражение от мощно усилившегося в межсезонье «Ак Барса» (1:5).

Целостной картины от выступлений действующего чемпиона КХЛ не сложилось. Во всех трёх встречах у армейцев были крайне неудачные отрезки, когда противники смотрелись лучше. Возможно, всё дело в скромной предсезонке. В перерыв подопечные Сергея Фёдорова провели только пять товарищеских матчей. Для сравнения, «Северсталь» Разина сыграла девять раз.



Хотя потеря важных игроков в межсезонье тоже отложила заметный отпечаток на ЦСКА. Как мы помним, в межсезонье клуб из Москвы лишился подспорья опытного Александра Попова, а также капитана команды Сергея Андронова и талантливого голкипера Ивана Федотова, который отправился отдавать долг родине. Уход последнего пока наиболее ощутим.



За три встречи регулярки армейцы пропустили 11 шайб, что совсем на них не похоже. Очевидно, Адам Рейдеборн и новичок ЦСКА Александр Шарыченков пока не справляются со своей работой. Возможно, требуется ещё больше времени. В противном случае ворота останутся слабым местом армейцев.

При таком раскладе хорошим вариантом для ставки выглядит ТБ 5.5 шайбы за коэффициент 2.25. Безусловно, у действующего чемпиона КХЛ мощнее состав. Чего стоят одни только результативные нападающие – Михаил Григоренко и Сергей Плотников, вошедшие в число 25 лучших снайперов минувшего розыгрыша неполной регулярки.

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Тем не менее «Северсталь» Разина мы бы не стали списывать со счетов. В прошлом сезоне подопечные смелого тренера неоднократно навязывали борьбу мощным оппонентам. Кстати, в последней очной встрече они одержали уверенную победу со счётом 3:0. В предстоящем матче, который состоится в Череповце, «сталевары» имеют неплохие шансы отнять очки у москвичей.

«Северсталь» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 9 сентября 2022 года

Оба клуба стартовали в текущем сезоне очень ярко и результативно. Полагаем, грядущее противостояние тоже будет насыщенным на события. У ЦСКА хромает голкиперская позиция, что даёт «Северстали» хорошие шансы. В то же время московский клуб обладает потрясающей линией атаки. Матч за Кубок Открытия с «Металлургом» наглядно показал, что если армейцы найдут свою игру, то остановить их будет невозможно. Впрочем, возможно, и на такой случай у Андрея Разина есть решение. Как бы там ни было, ждём много голов.



Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 2.25.

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