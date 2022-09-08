Экспресс на Лигу Европы с коэффициентом 10.00: Головин страдает, Роналду радуется

8 сентября стартует групповой этап Лиги Европы. 16 матчей: восемь стартуют в 19:45, ещё восемь – в 22:00. Представляем вашему вниманию экспресс из ставок на три игры Лиги Европы.

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Прогноз на матч Лиги Европы ПСВ — «Будё-Глимт» 8 сентября

Оба этих клуба были достойны представлять свои страны в Лиге чемпионов, но, к большому разочарованию болельщиков, и тем и другим не хватило совсем чуть-чуть. Как бы то ни было, нас ожидает захватывающая игра.

ПСВ, как это и свойственно многим нидерландским командам, играет в весёлый атакующий футбол часто без оглядки на свои ворота. Сразу в шести из 10 матчей сезона с участием ПСВ зрители увидели не менее пяти забитых голов, а ставка «обе забьют» не сыграла лишь однажды в этих 10 матчах. Поставить на тотал больше 3.5 можно за 2.15.

Прогноз на матч Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Монако» 8 сентября

Говорить о силе «Црвены Звезды» на фоне такого клуба, как «Монако», сложно, ведь в квалификации чемпиону Сербии противостояли команды из Армении и Израиля. Но, оглядываясь назад, можно отметить тенденцию, что стадион «Райко Митич» – счастливый для команды в еврокубках. Начиная с 2020 года лишь датскому «Мидтьюлланну» посчастливилось увезти отсюда победу. Остальные 13 матчей принесли сербским болельщикам девять побед и четыре ничьих.

Здесь были биты бельгийский «Гент» (2:1), португальская «Брага» (2:1) и шотландский «Рейнджерс», а итальянский «Милан» смог увезти только ничью (2:2). «Монако» выглядит подходящим соперником, чтобы продолжить приятную тенденцию. Во-первых, команда часто теряет очки в чемпионате Франции – две победы, две ничьих и два поражения.

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А во-вторых, в минувшее воскресенье Александр Головин и компания оставили много сил и эмоций в победном дерби лазурного берега с «Ниццей». Настроиться на второй подряд горячий приём будет сложновато. Поставить на то, что хозяева не проиграют, можно за 1.72.

Прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — «Реал Сосьедад» 8 сентября

В новом сезоне «Манчестер Юнайтед» возглавил голландский специалист – Эрик тен Хаг. Он отлично справляется со своей работой, под его руководством клуб идёт с серией из четырёх побед. Речь не о каких-то середняках, а о серьёзных коллективах. «Красные дьяволы» выиграли матч с «Ливерпулем» (2:1), победили «Лестер» (1:0) и оказались сильнее «Арсенала» (3:1). Для «канониров» это поражение стало первым в сезоне-2022/2023.

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«Реал Сосьедад» не может похвастаться такими яркими результатами. За четыре тура в Примере подопечные Иманола Альгуасиля проиграли один раз, выиграли в двух противостояниях и одно закончили вничью.

В трёх из четырёх играх тотал не переступал отметку двух мячей. «Барса» показала реальный уровень «Реала Сосьедад», переиграв его с большим запасом (4:1). Нельзя сказать, что сине-гранатовые были великолепны. Скорее, именно баски разочаровали. В дебюте моменты имелись, дальше — полный провал. С такой игрой далеко не уедешь.

Странно, что эксперты дают такие крупные котировки на победу «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд». Да, английские гранды часто пренебрегают Лигой Европы, но не в этом случае. Антони, Фернандеш, Санчо, Эриксен, Рашфорд, Роналду, Каземиро – какие ещё нужны аргументы? Ставим на победу «МЮ» с форой (-1.5) за отличный коэффициент 2.73.

Экспресс на матчи Лиги Европы 8 сентября 2022 года

Ставка 1: ТБ 3.5 гола в матче ПСВ – «Будё-Глимт» за 2.15.

Ставка 2: «Црвена Звезда» не проиграет в матче с «Монако» за 1.72.

Ставка 3: победа «МЮ» с форой (-1.5) в матче с «Реалом Сосьедад» за 2.73.

Общий коэффициент: 2.15 Х 1.72 Х 2.73 = 10.10.

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