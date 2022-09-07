«Фенербахче» — «Динамо» Киев. Второй раз украинцы не смогут

8 сентября состоится матч группового этапа Лиги Европы «Фенербахче» — «Динамо» Киев. Начало игры – в 19:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Фенербахче» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Динамо» оценивается аналитиками в 5.50. Поставить на ничью можно за 4.34.

Ещё больше прогнозов на Лигу Европы — здесь.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Динамо» Киев 8 сентября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.22, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.81. На гол «Фенербахче» дают коэффициент 1.13, а гол «Динамо» оценивается за 1.51. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.76.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Динамо» Киев (08.09.2022)

8 сентября в 19:45 мск свисток венгерского рефери Томаша Богнара, который раздастся над стадионом «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, возвестит о начале матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы. Футбольный клуб «Фенербахче» третий раз в нынешнем сезоне сыграет с киевским «Динамо».

Жеребьёвки международных матчей иногда подкидывают нам интересные сюжеты, и предстоящее противостояние – как раз такой случай. В конце июля соперники сошлись во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Для киевлян это были первые официальные матчи за семь месяцев, в их успех тогда мало кто верил. Однако румынский тренер Мирча Луческу здорово подготовил украинскую команду к сезону.

Тренер «Спартака» Абаскаль оштрафован после матча с «Зенитом».

Опытный наставник справился с этим куда лучше, чем его визави Жоржи Жезуш. Несмотря на пропасть в классе между игроками «Динамо» и «Фенербахче», у Луческу было преимущество в длительности предсезонной подготовки. Жезушу приходилось оперативно решать вопросы внедрения в состав многочисленных дорогостоящих новичков.



Тем не менее в обоих матчах у «Фенербахче» было заметное игровое преимущество. В первой встрече киевляне удержали нулевую ничью при соотношении ударов в створ — 6:0 в пользу турок. А героем ответной встречи стал голкипер «Динамо» Георгий Бущан, который отбил пенальти от Эннера Валенсии и несколько раз спас команду от верного гола. Но всё же пропустил в концовке встречи мяч, что перевело игру в овертайм.

Впрочем, удача и лучшая физическая готовность были на стороне «Динамо». Александр Караваев забил победный гол на 114-й минуте. И это в гостях, в Стамбуле, на переполненном стадионе, где тяжело играть любой команде. Всего в той встрече киевляне реализовали два из пяти ударов в створ, тогда как соперник – один из восьми.

Сборная России по футболу объявила имена ближайших соперников.

В следующем раунде «Динамо» с трудом одолело австрийский «Штурм», но снова продемонстрировало чудеса физической готовности, забив два гола в овертайме ответной встречи. Вот только в противостоянии с грозной «Бенфикой» Мирче Луческу уже было нечем удивить соперника – его команда уступила со счётом 0:5 по сумме двух матчей.



«Динамо» опустилось на этаж ниже – в групповой этап Лиги Европы, где судьба снова свела его с «Фенербахче». Турецкий клуб не имел возможности долго рефлексировать о вылете из Лиги чемпионов и на пути в групповой этап второго по значимости еврокубка преодолел два квалификационных раунда. Это было несложно – из Лиги Европы были выбиты чешский «Словацко» (3:0 и 1:1) и венская «Аустрия» (2:0 и 4:1).

Много голов «Фенербахче» забил и в стартовавшей 8 августа турецкой Суперлиге. 15 мячей – лучший результат среди всех команд чемпионата Турции после пяти туров. Но при этом «канарейки» уже потеряли четыре очка, сыграв вничью 3:3 с «Умраниеспором» и проиграв на выезде 0:1 «Коньяспору». За последний результат стоит «поблагодарить» Эннера Валенсию, удалившегося на 23-й минуте.

Тарасов: Баринов мучается в «Локомотиве».

Киевское «Динамо» очень плохо стартовало в чемпионате Украины, не набрав ни одного очка и пропустив по три мяча от «Днепра-1» и «Зари». То, что оба клуба являются участниками еврокубков, а «Днепр-1» даже пробился в групповой этап Лиги конференций, – слабое утешение. Ни разу не оправдывает результат.

За шесть недель, прошедших с момента предыдущей очной встречи, «Фенербахче» и «Динамо» усилили составы. Турецкий клуб продолжал активно работать на трансферном рынке и основательно укрепил центр обороны, купив защитника «Марселя» Луана Переса и защитника «Фламенго» Густаво Энрике. Также ряды пополнили полузащитник сборной Македонии Эзган Алиоски и центрфорвард сборной Бельгии Миши Батшуайи, на которого больше не рассчитывали в «Челси».

Укрепление состава было жизненно важно и для «Динамо». После ухода из клуба почти всех легионеров Мирче Луческу было не только некем усилить игру со скамейки запасных, но в отдельных матчах даже невозможно найти подходящих игроков на фланги нападения. Ситуация обострилась после того, как клуб покинул один из двух оставшихся легионеров. Серб Беньямин Вербич сразу после ответного матча с «Фенербахче» принял предложение греческого «Панатинаикоса».

Названы четыре главных кандидата на пост тренера «Челси».

Вопрос с нехваткой вингеров был решён в последний день трансферного окна. Из словенского «Копера» в «Динамо» согласился перейти игрок сборной Ямайки Кахим Пэррис, а из молодёжной команды к тренировкам с основой был поднят 19-летний сенегалец Самба Диалло. Кроме того, мощное усиление подоспело из «Зари», которая за € 1,2 млн отпустила в «Динамо» атакующего полузащитника Владислава Кабаева.



То, что «Динамо» вынуждено полагаться в основном на украинских игроков, не говорит ничего плохого о перспективах команды. Украинская система подготовки молодых футболистов выпустила множество талантов. Этого хватит, чтобы достойно представлять на международной арене не только сборную, но и ведущие клубы страны.



Отчасти это доказал пример донецкого «Шахтёра», который в стартовавшей накануне Лиге чемпионов всего с одним легионером в стартовом составе разгромил в гостях «РБ Лейпциг». Но «Фенербахче», во-первых, не допустит и грамма недооценки соперника из Украины. Во-вторых, турки хорошо запомнили опыт предыдущего противостояния с командой Мирчи Луческу. С тех пор подопечные Жоржи Жезуша стали только сильнее. Поставить на победу хозяев с разницей минимум два мяча можно за 2.64. Так и поступим.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Динамо» Киев 8 сентября 2022 года

Мирча Луческу в своей тренерской карьере руководил в том числе «Бешикташем», «Галатасараем» и сборной Турции. Баланс игр с «Фенербахче» у румынского специалиста положительный – пять побед, четыре ничьих и четыре поражения. Но ещё никогда ему не приходилось противостоять «канарейкам» с такой разницей в классе и стоимости игроков, как сейчас.



Шесть недель назад «Динамо» победило турок в гостях за счёт самоотдачи, везения и лучшей физической готовности. Сейчас из всего этого списка у киевлян осталась разве что самоотдача. Да и то не факт, если посмотреть на провальный старт киевлян в чемпионате Украины. Само участие в еврокубках – уже праздник для ослабленного за последние полгода «Динамо». Но киевлянам не повезло попасть в одну группу с командой, которая точно жаждет отомстить за вылет из Лиги чемпионов и с удовольствием это сделает.



Ставка: победа «Фенербахче» с форой (-1.5) за 2.64.

10 лучших экспрессов на сегодня.

«Челси» мог уволить Тухеля из-за Роналду.

Кавазашвили объяснил, чем Селихов превосходит Максименко.

Тен Хаг: «Челси» уволил Тухеля очень рано.

Карпин рассказал, почему Головин не вызван в сборную России.