«Ференцварош» — «Трабзонспор». Станислав Черчесов вновь на коне

8 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» — «Трабзонспор». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу венгров в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех турок оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Трабзонспор» 8 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Ференцварош» — «Трабзонспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Трабзонспор» (08.09.2022)

После Лиги чемпионов традиционно наступает пора другого престижного европейского турнира – Лиги Европы. На 8 сентября запланированы 16 встреч 1-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште померятся силами «Ференцварош» и «Трабзонспор». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Как мы помним, в середине минувшего сезона «Ференцварош» объявил о назначении Станислава Черчесова на должность главного тренера клуба. Бывший наставник сборной России непринуждённо освоился в новом коллективе и выиграл с ним «золотой дубль» – победу в чемпионате и Кубке Венгрии.

Названы четыре главных кандидата на пост тренера «Челси».

Текущий сезон начался для специалиста с квалификации Лиги чемпионов. В первом раунде отборочного цикла турнира его подопечные обыграли «Тобол». Во втором раунде одолели братиславский «Слован». В первом матче третьего раунда сыграли вничью с «Карабахом» (1:1), а в ответной встрече потерпели обидное поражение со счётом 1:3.



Ощущалось, что «фроди» стратегически превосходят азербайджанский клуб. Однако они не реализовали большое количество моментов и допустили много ошибок в обороне. В конечном счёте это привело к катастрофе. В общем, Черчесова подвели игроки, в том числе новобранцы – Адама Траоре («Шериф») и перспективный Матс Кнустер.

В оправдание новичкам стоит сказать, что у них не было времени на адаптацию. Для Кнустера встреча стала третьей за «Ференцварош», а для Траоре и вовсе первой. При этом последний отметился забитым мячом. После вылета из Лиги чемпионов Станислав Черчесов провёл работу над ошибками.

В последующих четырёх встречах в чемпионате Венгрии его подопечные одержали победы. Также они разгромили в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы действующего чемпиона Ирландии – «Шэмрок Роверс» (4:0). В ответном противостоянии венгры играли на удержание счёта. Справились с данной задачей неплохо. Уступили с минимальным перевесом – 0:1.

«Трабзонспор» по итогам прошлого сезона впервые более чем за 35 лет стал чемпионом Турции. Летом он усилился, заключив контракты с Трезеге («Астон Вилла») и Марком Бартрой («Бетис»). Текущий сезон клуб начал с победы в Суперкубке Турции над «Сивасспором» (4:0). Дублем отметился Андреас Корнелиус, забивший за 37 матчей минувшего розыгрыша чемпионата Турции 15 мячей.

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После этого подопечные опытного Абдуллы Авчи обыграли в матчах 1-го и 2-го туров чемпионата Турции аутсайдеров – «Истанбулспор» (0:2) и «Хатайспор» (1:0). Затем они проиграли в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Копенгагену». В первой встрече турки уступили со счётом 1:2, а во второй сыграли с датчанами вничью – 0:0.



Неудача сильно ударила по команде из Трабзона. В противостоянии 3-го тура турецкой Суперлиги она потерпела разгромное поражение от «Антальяспора» (2:5), а во встрече 4-го тура первенства страны не без удачи сыграла вничью с «Галатасараем» (0:0). Соперник выиграл по всем параметрам, но забить так и не сумел.



После этого ранее упомянутый Андреас Корнелиус решил покинуть «Трабзонспор» и присоединиться к «Копенгагену». Без него в противостоянии 5-го тура турецкой Суперлиги клуб из Трабзона с минимальным перевесом обыграл выступавший долгое время в Первой лиге Турции «Умраниеспор» (1:0). Подопечные Абдуллы Авчи нанесли целых 23 удара, но забили только один мяч.

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В целом у действующего чемпиона Турции отличный состав. Здесь и опытный Марек Гамшик, известный своими выступлениями за «Наполи», и экс-полузащитники ЦСКА — Жан-Филипп Гбамен и Юсуф Языджи, недавно перешедшие в «Трабзонспор» на правах аренды. Однако со стабильностью и результативностью клуб в этом сезоне, очевидно, пока не дружит.

Поэтому хорошим вариантом для ставки выглядит ТМ 2.5 мяча. Коэффициент – 1.90. Оба клуба относятся к числу крепких и неуступчивых. Как-никак, по итогам минувшего сезона они стали чемпионами в своих первенствах. Возглавляют их опытные наставники, что предвосхищает интереснейшее зрелище.



Однако много голов, на наш взгляд, ждать не стоит. За последние семь матчей во всех официальных соревнованиях «Ференцварош» пропустил только два мяча. За этот же период «Трабзонспор» лишь два раза сумел забить более одного гола за встречу. Но при этом в пяти из этих семи противостояний турки сохраняли свои ворота на замке.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Трабзонспор» 8 сентября 2022 года

После поражения от «Карабаха» Станислав Черчесов здорово укрепил линию обороны и без особых проблем добыл путёвку в групповой этап Лиги Европы, но с «Трабзонспором» ему будет нелегко совладать. Действующий чемпион Турции испытывает проблемы с результативностью и ослаблен уходом лучшего бомбардира команды. Тем не менее он по-прежнему опасен и крепок в обороне, о чём свидетельствует недавний матч с «Галатасараем». Полагаем, голов будет не много.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.

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