«Динамо» — «Северсталь». Разин ничуть не хуже канадцев из Минска

20 сентября состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» — «Северсталь». Начало игры – в 19:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу минчан в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20, а успех «Северстали» в пределах 60 минут оценивается в 2.70. Ничья в основное время доступна за 4.14.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Северсталь» 20 сентября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 4.5 шайбы можно поставить за 2.54, тогда как на тотал больше 4.5 шайбы – за 1.43. Если хозяева забросят две и больше шайб, сыграет коэффициент 1.22. На не менее двух голов от гостей можно поставить с коэффициентом 1.31. На то, что матч закончится серией буллитов, дают коэффициент 7.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Северсталь» (16.09.2022)

Сезон Континентальной хоккейной лиги набирает обороты, и некоторые команды уже успели сыграть друг с другом по два раза. Вот и предстоящая встреча на «Минск-Арене» станет вторым матчем для «Динамо» с череповецкой «Северсталью» менее чем за неделю.

Однако первый раз после летнего отпуска команды встретились ещё на этапе подготовки к старту регулярного чемпионата. «Северсталь» проводила в Минске учебно-тренировочный сбор. 31 июля состоялся контрольный матч с минчанами, который принёс гостям успех – «Северсталь» одержала победу в серии буллитов (3:2).

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В следующий раз команды встретились на третьей игровой неделе КХЛ 14 сентября в Череповце. Несмотря на то что «Динамо» играло в гостях, минчане считались фаворитами встречи. Команда Крэйга Вудкрофта на тот момент одержала на одну победу больше соперника и располагалась в турнирной таблице Западной конференции на две строчки выше.



Уже к пятой минуте минчане вели 2:0 и казалось, что пятая победа в шести матчах сезона никуда не денется, однако «Северсталь» усилиями Максима Казакова и Даниила Вовченко уже к перерыву сравняла счёт. А в оставшейся части матча и вовсе довела результат до разгромного – 5:2.

Одну из шайб в матче с «Северсталью» забросил новичок «Динамо» – Брэндон Козун. Но визит в Череповец обернулся для нападающего дисквалификацией на один матч, которую тот получил за толчок в борт защитника Семёна Луговяка. Возможно, именно Козуна динамовцам не хватило в Казани, чтобы не доводить дело до овертайма, в котором нападающий «Ак Барса» Александр Радулов забросил минчанам победную шайбу.

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Козун – один из важных игроков для «Динамо». У канадского нападающего в текущем сезоне четыре заброшенных шайбы и три результативные передачи в семи матчах. Лучше результативность только у его соотечественника Райана Спунера (5+2). Также в списке лучших бомбардиров «Динамо» ещё два канадца – Седрик Пакетт (4+2) и Ник Меркли (3+0), а также россиянин Роман Горбунов (3+0).

Нетрудно заметить, как сильно минчане зависят от своих легионеров. Белорусский представитель в КХЛ из года в год балансирует между желаниями подписать качественных иностранцев и делать ставку на развитие белорусских хоккеистов. В текущем сезоне маятник снова качнулся в пользу спортивного результата с помощью легионеров.



В ростере «Динамо» числятся семь канадцев, один американец и восемь россиян. В некоторых сезонах подобная роскошь была бы немыслима. Несколько лет назад по требованию спонсирующих клуб государственных структур команда могла подписать только семь легионеров, из которых один был голкипером. Сейчас таких ограничений нет.



Определённый эффект для «Динамо» это уже дало. Команда после семи матчей забросила 24 шайбы. Это четвёртый результат во всей лиге после «Автомобилиста», СКА и ЦСКА. Но команду подводит ненадёжная оборона. По количеству пропущенных шайб (21 в семи матчах) «Динамо» одна из трёх худших команд в Западной конференции (вместе с «Сочи» и ЦСКА).



«Северсталь», в отличие от «Динамо», не может похвастаться россыпью легионеров в своём ростере. В межсезонье команду покинули шведы Якоб Стенквист и Йоонас Няттинен, а также финн Роберт Рооба. В команде остались словак Адам Лишка да шведский защитник Робин Пресс, который ради «Северстали» рискует потерять возможность играть за свою сборную.

Теперь на ведущих ролях в Череповце российские хоккеисты, среди которых выделяются Даниил Вовченко (5+1) и Александр Петунин (4+2). А также «подносчики снарядов» – Никита Гуслистов (2+4), Игорь Гераськин (1+4) и Егор Морозов (1+4). Всего команда забросила 22 шайбы (на две меньше, чем «Динамо») и пропустила 18 (на три меньше, чем «Динамо»).

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За неделю, прошедшую с предыдущего свидания, команды поменялись местами в турнирной таблице. Теперь уже «Северсталь» занимает пятую строчку на Западе. При этом команда дважды играла с непобедимым СКА и однажды – с ЦСКА. Матч в Санкт-Петербурге чуть не закончился сенсацией – хозяева встречи смогли сравнять счёт только на 49-й минуте, после чего дожали «Северсталь» в овертайме.



Эти три матча с армейцами стали единственными в сезоне для «Северстали», в которых зрители увидели меньше шести заброшенных шайб. Несложно предположить, что и в матче с «Динамо» должна зайти ставка тотал больше 5.5 шайбы. Коэффициент дают на неё вполне играбельный — 1.94.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» Мн — «Северсталь» 20 сентября 2022 года

Последние четыре матча «Северстали» с «зубрами» подарили зрителям в сумме 26 голов. «Динамо» – одна из самых зрелищных команд в лиге. По среднему количеству заброшенных шайб в матчах с их участием (6.43) минчане уступают только «Автомобилисту» и ЦСКА. При своих трибунах «Динамо» обязательно сыграет в открытый хоккей, и мы станем свидетелями большого количества голов в исполнении обеих сторон.



Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.94.

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