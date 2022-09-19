«Барыс» — «Автомобилист». Между первой и второй у Скабелки перерыва не будет

20 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Автомобилист». Начало — в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита гостей: поставить на победу екатеринбургского клуба в основное время можно с коэффициентом 2.24. Успех хозяев по итогам 60 минут оценивается в 2.73.

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Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Автомобилист» 20 сентября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра «Барыс» — «Автомобилист» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.47. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.95. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.00.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Автомобилист» (20.09.2022)

20 сентября в календаре регулярного чемпионата КХЛ запланированы четыре игры. По нашему мнению, наиболее остросюжетная встреча пройдёт в Астане, где местный «Барыс» продолжает серию домашних матчей. На этот раз «снежные барсы» принимают на своей площадке «Барыс Арена» хоккейный клуб «Автомобилист». Бригада арбитров проведёт стартовое вбрасывание в 16:30 мск.

Болельщики «Барыса» постепенно забывают насторожённое и местами негативное отношение к смене главного тренера команды перед стартом сезона-2022/2023. Напомним, вместо Юрия Михайлиса управление клубом принял белорусский специалист – Андрей Скабелка. Во время предсезонных турниров хозяева продемонстрировали интересный комбинационный хоккей, что позволило им выиграть Кубок президента Казахстана.

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Тем не менее первые игры регулярного чемпионата успеха «Барысу» не принесли. Команда уступила в четырёх матчах кряду, пропустив в них 18 шайб. Справедливости ради отметим, что начинали «снежные барсы» с выездной серии матчей с сильными соперниками. Помимо сложного календаря, на негативный результат повлияли кардинальные изменения в составе, которые произошли в межсезонье.

Дело в том, что руководство клуба из Астаны приняло решение расстаться с несколькими лидерами, долгое время определяющими игровой почерк команды. Речь идёт о страже ворот Йони Ортио, нападающем Романе Старченко и защитнике Кёртисе Валке. Сложнее всего оказалось заменить надёжного финского голкипера. Ортио мог в одиночку вытащить важнейший матч и остановить даже самую талантливую атаку лиги.

Первоначально тренерский штаб решил сделать ставку на бригаду вратарей Шутов — Бояркин. Игра голкиперов в стартовых матчах откровенно не порадовала Андрея Скабелку. Чтобы усилить конкуренцию, в Астану пригласили талантливого Юлиуса Гудачека. Опытный страж ворот выступал за пражскую «Спарту», рижское «Динамо» и московский «Спартак».

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Приход сильного конкурента встряхнул Бояркина, да так, что голкипер сразу же выдал «сухарь» в победной игре с «Сибирью» (2:0). Стоит учесть, что и вся команда прибавила в надёжности при защите собственных ворот. Этот факт порадовал Скабелку, и он высказался, что эта победа стала первой трудовой и командной в сезоне. Отметим положительные сдвиги в действиях оборонительной линии «снежных барсов» для нашего прогноза.

«Автомобилист» стабильно выступает в текущем регулярном чемпионате. Команда взяла верх над соперником в шести встречах из восьми. Николаю Заварухину удалось найти оптимальное сочетание в звеньях и создать вполне рабочую спецбригаду по реализации численного преимущества. Гости забросили 13 шайб, имея на льду лишнего игрока. По этому показателю клуб из Екатеринбурга лидирует в лиге. Но в меньшинстве у ворот Владимира Галкина регулярно случается пожар — 13 пропущенных шайб.

История очных встреч соперников насчитывает 51 игру. В 33 баталиях верх взяли «снежные барсы», а 18 побед записали на свой счёт хоккеисты «Автомобилиста». По количеству заброшенных шайб также ощутимый перевес у игроков «Барыса» (152:124). Отметим подавляющее преимущество подопечных Скабелки в последних очных встречах — хозяева выиграли 12 из 16 раз.

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Пережив стартовую лихорадку после серьёзного обновления состава, «Барыс» нашёл свою игру. На домашней арене «снежные барсы» уже обыграли «Трактор» (3:1), «Сибирь» (2:0) и «Авангард» (5:3). Команда действует разнообразно в атаке и явно прибавила в надёжности при обороне собственных ворот. Приход конкурента заставил собраться вратарей клуба. Учитывая всё вышеперечисленное и подавляющее превосходство в последних очных матчах, рекомендуем обратить внимание на победу «Барыса» за коэффициент 2.73.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — «Автомобилист» 20 сентября 2022 года

Несмотря на резвый старт, проблем в игре «Автомобилиста» хватает с избытком. Тренерский штаб гостей не может остановить выбор на одном голкипере, поскольку у каждого из трио Галкин — Маттссон — Бобков случались провалы в текущем сезоне. Кроме того, крайне неудачно действуют подопечные Николая Заварухина в меньшинстве. «Барыс» же после пробуксовки на старте прибавил в позиционном нападении, укрепил оборону и пригласил в клуб толкового голкипера. Весьма вероятно, что хозяева одержат победу в основное время матча.

Ставка: победа «Барыса» за 2.73.

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