Вячеслав Дацик — Александр Емельяненко: Рыжий Тарзан не уйдёт без нокаута

Российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут бой по правилам бокса 24 сентября. Начало боя запланировано примерно на 22:00 мск. Сможет ли Александр Емельяненко доказать, что ещё способен на серьёзные бои и победить Рыжего Тарзана?

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Когда бой Вячеслав Дацик — Александр Емельяненко

Бой между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко в промоушене Hardcore Boxing состоится 24 сентября 2022 года в Москве на «ЦСКА Арене».

Во сколько начало боя Дацик — Емельяненко

Предполагается, что бой между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко начнётся около 22:00 мск 24 сентября 2022 года.

По какому каналу покажут бой Дацик — Емельяненко, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире бой между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко покажет телеканал «НТВ».

Формат боя Дацик — Емельяненко

Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко проведут бой 24 сентября по правилам бокса. Регламент поединка – шесть раундов по три минуты.

Коэффициенты букмекеров на бой Вячеслав Дацик — Александр Емельяненко

Фаворитом боя считается Вячеслав Дацик. Ставки на Рыжего Тарзана принимаются с коэффициентом 1.65. Победа Александра Емельяненко доступна за 2.45.

Прогнозы на главные события дня — здесь.

При этом букмекеры не исключают ничью. Если победитель не будет определён, зайдёт коэффициент 12.0.

Форма Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко

Александр Емельяненко радует своих поклонников перед каждым боем. Видеоролики в социальных сетях с тяжёлыми тренировками, стремительными комбинациями ударов. Порой кажется, что Александр взялся за ум. Но каждый бой показывает, что это не так. Ушла скорость, ушла тактика. Вредные привычки тоже не добавляют спортивной формы. Возможно, на этот раз всё будет по-другому?



Последним боем Александра был поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей. Но вряд ли это даст большой оптимизм поклонникам: всё-таки Монсон – ветеран, которого уже давно нельзя отнести к серьёзным соперникам. До этого боя Емельяненко провёл всего два поединка по правилам бокса.



Конечно, думать о нокауте в бою с Дациком наивно. Александр попробует измотать соперника, уклоняться от его мощных ударов и работать вторым номером. Если получится – может забрать победу судейским решением.

Александр Емельяненко: теперь я Феникс.

Что до Вячеслава Дацика, то он проводит бои по правилам бокса куда чаще. И довольно успешно. На его счету только одно поражение от Зелемхана Дукаева (и то спорное), а с остальными соперниками Рыжий Тарзан справлялся. Главный козырь Дацика – его мощь и сила удара. Он не думает о технике и тактике. Его козырь – агрессия и нечеловеческой силы удары. Разумеется, в поединке с Емельяненко он пойдёт за нокаутом. И этот сценарий не выглядит фантастическим.

Прогноз на бой Вячеслав Дацик — Александр Емельяненко

К бою соперники готовились тщательно. Дацик тренируется на регулярной основе. Он несколько прибавил в весе, нарастил силу удара. Улучшил Вячеслав ментальные характеристики. Он действует более спокойно, не теряет концентрацию. Рыжий Тарзан принял участие в нескольких боксёрских боях, где дважды продемонстрировал Тайсону Дижону своё превосходство. Отличился он и в рубке на голых кулаках в Топ Дог с Рэнди Рэндайном.

Емельяненко провёл несколько боёв, но соперников выбирал откровенно слабых. Он выиграл у блогеров Михаила Кокляева и Артёма Тарасова. Первый же серьёзный оппонент в лице Марсио Сантоса показал реальный уровень Емельяненко. В бою на AMC Fight Nights 106 Александр быстро попал на удушающий бразильца и проиграл. Отметим, что у Емельяненко осталась мышечная память на сильный удар, но боец утратил скорость и реакцию. В схватке с таким эффективным ударником, как Дацик, это решающий фактор.

Вячеслав лучше подготовлен, находится в хорошей форме и поддерживает тонус в противостоянии с сильными оппонентами. Он превосходит Александра и одержит победу. Рекомендуем изучить ставку «победа Дацика» за коэффициент 1.65.

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