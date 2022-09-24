Экспресс на 24 сентября с коэффициентом 9.10: Карпин куражится, Роналду побеждает

24 сентября пройдут очередные матчи сборных команд. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.10 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч Киргизия — Россия 24 сентября

С огромным трудом нашла сборная России по футболу соперника для контрольного матча. От официальных состязаний команда отстранена, а провести товарищескую встречу большинство соперников отказываются. Они остерегаются попасть под санкции УЕФА. Наконец удалось заручиться принципиальным согласием Киргизии.

Хозяева успешно провели отборочный турнир на Кубок Азии. В квартете с Сингапуром, Мьянмой и Таджикистаном они заняли второе место. В активе команды семь очков (две победы и два ничейных исхода). Киргизия уступила первую строчку Таджикистану исключительно по дополнительным показателям. У Киргизии разница забитых мячей оказалась несколько хуже, чем у оппонента.

Валерий Карпин давно не имел возможности проверить своих подопечных в деле. О сыгранности россиян говорить не имеет смысла. Тем не менее мотивация команды находится на максимальном уровне. Весьма вероятно, что футболисты громкой победой захотят напомнить о себе футбольному миру. Рекомендуем изучить ставку на победу России с форой (-2.5) за 2.26.

Прогноз на матч Лиги наций Чехия — Португалия 24 сентября

Португальцы успешно квалифицировались на ЧМ-2022 в Катаре, но путь был достаточно тернистым. В рамках группового этапа отборочного турнира португальцы финишировали на втором месте, проиграв борьбу за лидерство в группе A сборной Сербии. Подопечные Фернанду Сантуша билет в Катар отвоёвывали в стыковых матчах, переиграв Турцию (3:1) и Северную Македонию (2:0).

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В Лиге наций сборная перестроилась на схему 4-3-3. Владеет мячом в среднем 53,7% игрового времени и проводит 44% игрового времени в центре поля и ещё 32% — в атакующем блоке. Футболисты выполняют по 14 ударов (четвёртый показатель в лиге) и по 6,3 раза попадают в створ ворот (лучший результат). Жоау Канселу, Криштиану Роналду и компания забили семь голов в четырёх матчах. После того как «МЮ» возглавил Эрик тен Хаг, Кришу предоставляется мало игровой практики. В грядущей встрече он докажет, что тренер его недооценивает.

Чехия в компании Швейцарии, Испании и Португалии вынуждена играть от обороны, контролируя мяч лишь 29,3% игрового времени. Игроки выполняют по 14 отборов и делают по 13,3 перехвата (пятый и второй показатели в Лиге А), но подводит слабая игра вратарей — отразили лишь 14 ударов из 21 в створ ворот.

При таких раскладах рекомендуем присмотреться к ставке на победу Португалии за 1.83.

Прогноз на матч Лиги наций Испания — Швейцария 24 сентября

Национальная команда Испании под предводительством Луиса Энрике в прошлом туре уверенно переиграла на своём поле чехов 2:0. Стоит учесть, что это уже вторая победа без пропущенных мячей. Первые две игры турнира хозяева завершили ничейным исходом. Испанцы традиционно аккуратно играют в обороне, они пропустили три мяча за четыре матча. Сборная Испании на первом месте с восемью очками.

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Сборная Швейцарии находится в зоне вылета из элитного дивизиона. Гости набрали за четыре тура всего три очка. После серии поражений в последней игре подопечные Мурата Якина одолели на домашней арене португальцев с минимальным счётом 1:0. Любопытно, что швейцарцы забили победный гол на первой минуте встречи.

Сборная Испании в большинстве матчей действует прагматично. Только в одном из трёх матчей группового этапа с участием хозяев поля забито больше двух мячей. Весьма вероятно, что соперники не забьют в закрытой игре больше двух мячей. Рекомендуем изучить ставку тотал меньше 2.5 гола за 1.88.

Экспресс на матчи Лиги наций 24 сентября

Ставка 1: победа России над Киргизией с форой (-2.5) за 2.65.

Ставка 2: победа Португалии над Чехией за 1.83.

Ставка 3: ТМ 2.5 в матче Испания — Швейцария за 1.88.

Общий коэффициент: 2.65 Х 1.83 Х 1.88 = 9.12.

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