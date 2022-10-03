Экспресс на 3 октября с коэффициентом 9.67: первая победа «Лестера» и провал Осинькина

«Лисы» не выиграли ни одного матча в АПЛ-2022/2023, но близки к этому. Самарцы же не смогут спастись от гнева краснодарцев.

3 октября пройдут очередные футбольные матчи. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.67 из встреч, которые пройдут сегодня.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Краснодар» 3 октября

«Крылья Советов» за 10 туров РПЛ выиграли лишь дважды — в матчах с «Оренбургом» (4:2) и «Ахматом» (2:1). Четыре раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Расположились на 11-м месте в турнирной таблице — на расстоянии одного очка от зоны стыковых матчей и трёх баллов от зоны вылета. Угрозы оказаться в красной зоне по итогам текущего тура нет, но Игорь Осинькин должен реанимировать игру команды.



Клуб владеет мячом в среднем 49,5%. Игроки наносят по 14,3 удара (из них 5,4 — в створ ворот). Максим Глушенков и компания забили лишь 10 голов. Это на 5,14 мяча меньше ожидаемых голов (xG). На фоне низкой реализации в четырёх матчах самарский клуб не смог забить ни разу.



«Краснодар» уверенно продвигается по турнирной дистанции. В пассиве команды Александра Сторожука лишь два поражения — от «Спартака» и ЦСКА — с одинаковым счётом 1:4. Контролирует мяч 56,1% игрового времени (третий показатель) и строит игру впереди через широкий билд-ап.

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Команда проводит 31% встречи в обороне и 43% — в центре поля. Если убрать из расчёта крупные поражения от «Спартака» и ЦСКА, то «быки» не допускают грубых ошибок в защитном блоке. Также достаточно результативно действуют в атаке. При шестых результатах активности игры в атаке (15,1 удара, из которых 5,4 — в створ) забили 21 гол. В плане результативности Эдуард Сперцян и компания уступают лишь «Зениту», «Спартаку» и ЦСКА



При таких раскладах напрашивается ставка на победу «Краснодара» или ничью 1.75.

Прогноз на матч «Верона» — «Удинезе» 3 октября

«Верона» неплохо укрепилась в межсезонье, но денежные вливания не сумела подкрепить результатами. За семь туров команда выиграла лишь в одной встрече — с «Сампдорией» (2:1), дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения, расположившись на 18-й строчке.



Подопечные Габриэле Чоффи контролируют мяч 46,2% игрового времени. Проводят 41% встречи в середине поля и ещё 31% — в атаке. Несмотря на уверенные действия в воздухе (выигрывают по 16,6 верхового единоборства — второй показатель в Серии А), они не отличаются активной и результативной игрой впереди. Футболисты наносят по 11,4 удара, из которых 3,1 — в створ ворот (14-й и 17-й результаты). Забили лишь шесть голов.

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«Удинезе» ударно провёл прошлый розыгрыш Серии А. Сохранив ключевых игроков атакующего звена, «зебры» продолжают радовать результативной игрой. Андреа Соттиль слегка подкорректировал расстановку, перенасытив середину поля за счёт перехода на 3-5-2.

Команда владеет мячом 44,3% встречи: действует 44% игрового времени в центре поля и ещё 29% — в атаке. Игроки завершают позиционные атаки, выполняя по 13,6 удара за игру (из них 4 — в створ). Бету и компания забили 15 голов. Только «Лацио», «Милан» и «Наполи» более результативны.



При таких раскладах рекомендуем осторожную ставку на то, что «Удинезе» не проиграет.

Прогноз на матч «Лестер» — «Ноттингем Форест» 3 октября

«Лестер» провалил стартовый отрезок. В первую очередь команду подводит слабая игра в обороне, точнее, на последнем рубеже. Контролирует мяч 54,1% встречи: действует 29% игрового времени в защитном блоке и 45% — в центре поля.

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При средних показателях игры в обороне в пассиве команды 22 мяча. Дэнни Уорд отразил лишь 45% из 40 ударов в створ его ворот. И тут нельзя не вспомнить про уход Каспера Шмейхеля в летнее межсезонье.

За семь туров «лисы» лишь раз избежали поражения, закончив матч с «Брентфордом» ничейным результатом на старте сезона. Новичок АПЛ стартовал немного успешнее. «Лесники» проиграли в пяти матчах, при одной победе и одной ничьей.

Команда Стива Купера имеет несколько лучшие показатели игры в обороне, блокируя по 17 ударов и выполняя по 15,9 отбора мяча. Однако она хуже в атакующем аспекте. Игроки наносят по 11,3 удара, из которых 2,7 приходятся в створ ворот (15-й и 19-й показатели). Забили лишь шесть голов. Только два клуба менее результативны.



При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Лестера» через тотал меньше 3.5 мяча за 4.25.

Экспресс на футбол 3 октября

Ставка 1: «Краснодар» не проиграет в матче с «КС» за 1.65.

Ставка 2: «Удинезе» не проиграет в матче с «Вероной» за 1.38.

Ставка 3: победа «Лестера» и тотал меньше 3.5 мяча за 4.25.

Общий коэффициент: 1.65 Х 1.38 х 4.25 = 9.67.

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