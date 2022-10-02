«Крылья Советов» — «Краснодар». Сафонов и Сперцян покорят Самару

В нынешнем состоянии даже домашние стены не помогают самарцам, а у «быков» полный порядок во всех направлениях.

3 октября состоится матч 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Краснодар». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех краснодарцев оценивается в 3.24. На ничью дают коэффициент 3.74.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» 3 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Краснодар» (03.10.2022)

3 октября на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» будут принимать в гостях «Краснодар». Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 19:00 мск. По итогам 10 туров самарский клуб располагается на 11 строчке турнирной таблицы. Его соперник из Краснодара находится на пятом месте. Несмотря на это, эксперты отдают предпочтение хозяевам поля.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» играли совершенно по-другому. Многое изменилось с тех пор и половина основных игроков давно уже не в составе. Атаку за собой ведёт Глушенков и у него неплохо получается. Несмотря на уход Сарвели, Зиньковского и Сергеева, подопечные Осинькина не покидают поле без боя.

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В предыдущем туре РПЛ самарцы гостили у «Ростова» и уступили со счётом 1:2. Команда не была готова к настолько быстрому голу от соперника, ведь подопечные Карпина забили уже на первой минуте. Через некоторое время «Крылья Советов» отыгрались, благодаря голу от Пиняева с передачи Глушенкова. Во втором тайме судья поставил пенальти в ворота «КС», который реализовал Полоз.

В Кубке России подопечные Осинькина удивляют и идут с серией из двух побед подряд. Клуб обыграл «Зенит» всухую со счётом 2:0. Оба мяча футболисты из самарской команды положили после 83-й минуты, оказавшись в большинстве. В предыдущей встрече «Крылья Советов» одержали победу над «Факелом» минимально – 1:0.

«Краснодар» приятно удивляет, ведь перед стартом сезона-2022/2023 многие эксперты пророчили команде упадок. Связано это было с невзрачной трансферной компанией прошлым летом, а также уходом легионеров. Какие-то спортсмены всё-таки вернулись, но сейчас всё внимание на Сперцяна. Армянский полузащитник идёт в числе лидеров гонки бомбардиров РПЛ. На его счету восемь забитых голов и три ассиста.

Есть ещё Ионов, Олусегун, Кривцов, а ворота надёжно обороняет Сафонов. «Быки» потерпели всего два поражения в сезоне. Одно от ЦСКА, а другое от «Спартака». В предыдущем туре РПЛ подопечные Сторожука обыграли «Химки» со счётом 3:1. Сперцян в той игре забил мяч и сделал одну результативную передачу.

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В Кубке России у «Краснодара» дела идут очень хорошо. В предыдущем матче с «Пари НН» команда одержала верх (2:0). Один из голов записал на свой счёт Кордоба – ещё один очень важный футболист в составе южан.

«Крылья Советов» стараются и за это им благодарны болельщики. Потеряв такое количество ресурсов, клуб держится вне зоны вылета, а ведь незаметно прошло уже 10 туров. Сейчас необходимо поднажать, но сделать это будет крайне сложно. Вряд ли победы в Кубке сыграют важную роль в чемпионате, но морально они сработают и дадут правильный настрой для футболистов из Самары.

Интересный факт состоит в том, что подопечные Осинькина не выиграли ни в одном из прошедших домашних матчах сезона-2022/2023 РПЛ. Проиграли во встречах с ЦСКА и «Динамо», а вничью сыграли с «Факелом» и «Торпедо». Когда местная публика дождётся первого успеха на родном стадионе? Вряд ли в 11-м туре.

«Краснодар» великолепен, несмотря на мелкие неудачи. Если клуб и проигрывал, то по делу и там, где «Крылья Советов» вряд ли бы справились лучше. Часто не спасает Сафонов – в семи из 10 баталиях в РПЛ голкипер пропускал. Атака справляется гораздо лучше, но не всегда удаётся переиграть оборонительные клубы. «Крылья Советов» не из таковых. Поэтому выберем ставку на победу краснодарцев за 3.24.

Анализ и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Краснодар» 3 октября 2022 года

Самарцы жаждут первой победы на домашнем стадионе в РПЛ и бросят на это все усилия. Приятно смотреть, как клуб развивается и рвётся к победам, но этого мало. Конкуренция в чемпионате выросла даже по сравнению с прошлым сезоном. «Краснодар» в классной форме и не имеет дефицита с атакующими футболистами. Здесь всегда есть Олусегун, Сперцян, Ионов, Кордоба и другие. В этот момент, выбор Осинькина ограничен – это Глушенков, но спортсмен хорош! В этом матче победу одержат «быки», но вряд ли сыграют в открытый футбол, несмотря на ресурсы. Ставим на гостей с коэффициентом 3.24.

Ставка: победа «Краснодара» за 3.24.

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