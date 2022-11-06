«Торпедо» — «Спартак». Игорь Ларионов будет зол после возвращения

7 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 1.84. Победа москвичей по итогам 60 минут оценена экспертами в 4.10.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак» 7 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Спартак» Москва (07.11.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. На 7 ноября запланированы четыре встречи. В одной из них на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде встретятся местное «Торпедо» и московский «Спартак». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

В четырёх из семи последних матчей в регулярке «Торпедо» одержало победы. Сначала оно обыграло «Сочи» (4:1), «Куньлунь» (3:2) и московское «Динамо» (3:0), а затем оказалось сильнее «Витязя» (3:1). Поражения нижегородцы потерпели в матчах с «Локомотивом» (0:2 и 0:4) и с «Динамо» (2:4).

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Неудачам есть логическое объяснение. Для начала отметим, что уровень соперников был достаточно велик. Помимо того, в первом матче с железнодорожниками и во встрече с «Динамо» автозаводцы выступали на выезде. Им не хватило поддержки родных болельщиков и домашних стен.



Во второй же игре с «Локомотивом» нижегородцы были вынуждены обходиться без Игоря Ларионова. Профессор пропустил встречу из-за торжественной церемонии, посвящённой 25-летию завоевания клубом НХЛ «Детройт Ред Уингз» Кубка Стэнли. Замещал его на тренерском мостике «Торпедо» Михаил Васильев.

В недавнем интервью Васильев отметил, что отсутствие заброшенных «Локомотиву» шайб — это несправедливо. Он подчеркнул, что у его команды были моменты, чтобы вернуться в игру. Местами автозаводцы действительно смотрелись лучше. Они имели несколько отличных возможностей забить, но удача оказалась не на их стороне.

«Спартак», в свою очередь, за последние восемь матчей в регулярке одержал победы только в двух встречах, но за пределами основного времени — по буллитам с «Адмиралом» (2:1 Б) и в овертайме с«Амуром» (4:3 ОТ). Во всех остальных матчах он потерпел поражения по итогам 60 минут, в том числе с «Куньлунем» (1:3).

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После поражения в игре с китайским клубом Борис Миронов заявил о том, что у его подопечных отменяется запланированный выходной день. Наставник отметил, что вместо отдыха красно-белые будут работать над улучшением результативности. Вот только поможет ли им это?



В этом сезоне красно-белые стабильно перебегают и перебрасывают соперников, но проигрывают. У них отчётливо проглядываются проблемы оборонительного плана. За 27 матчей москвичи пропустили 71 шайбу. К защитникам и голкиперам «Спартака» накопилось немало вопросов. Впрочем, как и к Миронову. В плане тактики наставник уступает многим коллегам.



К предстоящему матчу красно-белые подходят с чередой из четырёх поражений подряд — от «Сибири» (3:4), СКА (4:6), «Авангарда» (2:4) и «Куньлуня» (1:3). Вряд ли им удастся обыграть «Торпедо» на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. На домашней арене автозаводцы в текущем сезоне очень хороши.

За 13 матчей на своём льду они потерпели поражения лишь в трёх встречах. Также нижегородцы одержали одну победу по буллитам. Во всех остальных матчах выиграли в основное время. Поставить на их победу по итогам 60 минут можно с коэффициентом 1.84. В недавней очной игре подопечные Ларионова уступили красно-белым со счётом 3:4. Пора отомстить.

«Торпедо» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 ноября 2022 года

Домашние стены и поддержка болельщиков дают «Торпедо» солидное преимущество. Обыграть его на стадионе «Нагорный» в текущей регулярке в основное время сумели только «Металлург» и СКА. И то это было ещё в начале сезона. Испытывающий проблемы оборонительного плана и проигравший все четыре последние встречи в КХЛ «Спартак» вряд ли сумеет добыть очки в грядущем матче. Хозяева выглядят предпочтительнее.



Ставка: победа «Торпедо» в основное время за коэффициент 1.84.

Экспресс с коэффициентом 7.90.

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