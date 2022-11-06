Экспресс на футбол с коэффициентом 7.16: Эмери удачно дебютирует, а у Карпина проблемы

Последний день недели 6 ноября порадует интересными событиями в мире футбола. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.16 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Галактионов отказался говорить о возможном уходе в «Локомотив».

Прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «МЮ» 6 ноября

За пять дней до матча с манкунианцами «Астон Вилла» провернула один из самых мощных трансферов. После увольнения Стивена Джеррарда команду из Бирмингема возглавил Унаи Эмери.

В своём дебютном матче тренеру предстоит встретиться с «Манчестер Юнайтед». И это большая интрига. Когда Эмери работал в Англии, он неоднократно играл с «МЮ», но редко добивался победы.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Понятно, что пять дней на подготовку к матчу с каким-никаким, но грандом – это немного. Есть импульс от прихода нового тренера, да ещё и с таким именем. Он взбодрит даже закоренелого аутсайдера. К тому же на своём стадионе «Астон Вилла» проиграла лишь в двух из последних восьми игр. Поставить на то, что хозяева не проиграют, можно с коэффициентом 1.77. Тем более у Роналду и его одноклубников было меньше дней на отдых.

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Динамо» 6 ноября

Принципиальный матч в борьбе за четвёртую строчку в таблице, в котором нет очевидного фаворита. Небольшое предпочтение эксперты отдают «Динамо», что не должно слишком удивлять, ведь команда Славиши Йокановича сейчас в весьма хорошей форме. Бело-голубые провели ударно октябрь, уступив только на старте «Ахмату», но уже на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах они не проигрывают. Более того, за этот отрезок «Динамо» одержало победы в четырёх встречах подряд и в каждой из них забивало минимум по три гола.

Стоит отметить, что атакующая активность сейчас является главным преимуществом гостей, ведь оборона не только не блещет надёжностью, но и несёт потери. «Ростов» этими проблемами, безусловно, должен воспользоваться, ведь команда Валерия Карпина постепенно возвращается на прежний уровень. В прошлом туре ростовчане вырвали победу в матче с «Ахматом».

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Стабильности жёлто-синим по-прежнему не хватает, всего одна победа в четырёх предыдущих встречах говорит за себя. Тем не менее «Ростов» регулярно забивает – голевая серия равна 12 матчам, а в половине из них средняя результативность была два мяча. В этой встрече стоит рассмотреть результативность команд. «Динамо» снова способно забить минимум два гола, поэтому предлагаем рассмотреть тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 6 ноября

«Тоттенхэм» благодаря голу на 95-й минуте в Марселе выиграл группу Лиги чемпионов. «Ливерпуль» выиграл в главном еврокубковом турнире пять матчей подряд, но уступил «Наполи» первую строчку по результатам очных встреч. У красных был домашний матч, и они не тратили время на переезды. Это сыграет свою роль.

Экспресс с коэффициентом 8.14.

«Тоттенхэм» проиграл в двух из трёх последних матчей АПЛ, а «Ливерпуль» уступил в двух последних домашних встречах. Правда, у «шпор» соперники были посерьёзнее – «МЮ» и «Ньюкасл», тогда как «Ливерпуль» уступил «Ноттингем Форест» и «Лидсу» и впервые за долгое время проиграл на «Энфилде».

«Тоттенхэм» обыграл «Ливерпуль» в одной встрече за последние 10 лет. За это время, как мы помним, красные переживали и взлёты, и падения, но в любом состоянии мерсисайдцы почти никогда не проигрывали «шпорам». Сейчас у лондонцев схожие кадровые проблемы, в матче Лиги чемпионов травмировался Сон Хын Мин.

«Ливерпуль» поправил своё реноме в еврокубках и готов реабилитироваться после двух поражений подряд в чемпионате. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.25.

Экспресс на матчи 6 ноября

Ставка 1: «Астон Вилла» не проиграет в матче с «МЮ» за 1.77.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в матче «Ростов» — «Динамо» за 1.80.

Ставка 3: победа «Ливерпуля в матче с «Тоттенхэмом» за 2.25.

Общий коэффициент: 1.77 Х 1.80 Х 2.25 = 7.16.

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