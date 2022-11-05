«Челси» — «Арсенал». Микель Артета останется первым

6 ноября состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Арсенал». Начало игры – в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не определились с явным фаворитом встречи. Поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.72, а успех «Арсенала» оценивается аналитиками в 2.85. Ничья доступна за 3.56.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Челси» — «Арсенал» 6 ноября 2022 года

По мнению букмекеров, матч вряд ли будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.02, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.97. На гол «Челси» дают коэффициент 1.27, а гол «Арсенала» оценивается в 1.28. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура АПЛ «Челси» — «Арсенал» (06.11.2022)

Пока еврокубки ушли на паузу до весны, а до чемпионата мира остаётся всё меньше времени, внимание футбольных болельщиков приковано к национальным турнирам. В рамках 15-го тура АПЛ состоится лондонское дерби – «Челси» и «Арсенала».

Грэм Поттер готовится принимать лидера АПЛ после того, как впервые проиграл, руководя «Челси». По иронии судьбы это поражение клуб потерпел от прошлого места работы тренера «пенсионеров». Футболисты «Брайтона» по-особому настроились на команду своего бывшего тренера и устроили синим горячий приём.

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Та встреча недельной давности завершилась в пользу «Брайтона» со счётом 4:1, причём два гола были записаны на футболистов «Челси», срезавших мяч в собственные ворота. Игра была омрачена повреждением голкипера синих — Кепы Аррисабалаги. Он покинул поле из-за травмы стопы и пропустил матч Лиги чемпионов.



Отсутствие Кепы обязательно скажется на клубе. Уверенная игра испанца в октябре принесла «Челси» несколько важных очков, а сам вратарь был номинирован на лучшего игрока месяца. Помимо Кепы, в лазарете синих числятся ещё несколько игроков основной обоймы, которые важны для команды.

На подготовку к дерби у «Челси» было четыре ночи и три дня. Этого времени должно быть более чем достаточно. Поэтому большая часть игроков будут свежими на поле, но не всегда отдых даёт положительный результат.

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«Арсенал» в четверг провёл свой матч в еврокубках и обыграл «Цюрих». В тот день Микель Артета дал отдохнуть некоторым игрокам, использовав четверых футболистов основы. Единственный гол забил защитник Киран Тирни, который редко появляется на поле в матчах АПЛ.

Если вынести за скобки еврокубки, то «Челси» впервые проиграл при Поттере в матче прошлого тура. Беспроигрышная серия синих в АПЛ длилась с 3 сентября и составляла шесть матчей. На «Стэмфорд Бридж» хозяева в текущем сезоне не проигрывают.



«Арсенал» всего два раза терял очки в сезоне-2022/2023. За 12 матчей АПЛ команда выиграла 10 раз и потерпела поражение в одной встрече – с «МЮ» (1:3). Что касается очных встреч «Арсенала» и «Челси», то за последние 25 матчей наблюдается паритет – по девять побед у каждой из команд.



В последних трёх дерби сложилась удивительная тенденция, что побеждает та команда, которая играет в гостях. «Арсенал» не проигрывал на «Стэмфорд Бридж» в шести из восьми последних матчей на этом стадионе. Три предыдущих визита к синим принесли «канонирам» ничью — 2:2, и победы — 1:0 и 4:2.

Выстоять в матче с «Арсеналом» Поттеру будет крайне сложно. Уж слишком хороши «канониры» в этом сезоне, а Микель Артета грамотно ротирует состав при игре на два фронта, в то время как Поттер тратит слишком много сил игроков основы в Лиге чемпионов. На победу гостей принимаются ставки с коэффициентом 2.85.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Челси» — «Арсенал» 6 ноября 2022 года

Поражение в игре с «Брайтоном» показало, что Грэм Поттер не волшебник. В команде есть кадровые проблемы в обороне. Микель Артета грамотно распределяет силы своих подопечных и везде добивается сокрушительных успехов. Магия своего стадиона не поможет «Челси» в дерби, ведь «Арсенал» имеет богатый опыт набора очков на «Стэмфорд Бридж». Победа гостей будет непростой, но не станет неожиданностью.



Ставка: победа «Арсенала» за 2.85.

Экспресс с коэффициентом 7.84.

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