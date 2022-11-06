«Рейнджерс» — «Детройт». Артемий Панарин реабилитируется

В прошлом матче россиянин не сделал ничего полезного и команда проиграла. Сейчас на него возлагают большие надежды.

7 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт Ред Уингз». Начало встречи — в 1:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 1.68, а успех «Ред Уингз» идёт за 4.10.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт Ред Уингз» 7 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт Ред Уингз» 7 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.40. Гол на первой минуте идёт за 10.0, вероятность серии буллитов оценена в 16.0. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.00.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Рейнджерс» — «Детройт» (07.11.2022)

На 7 ноября в Национальной хоккейной лиге запланированы всего три встречи регулярного чемпионата, но скучно быть не должно. «Нью-Йорк Рейнджерс» на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке примет «Детройт Ред Уингз». Первое вбрасывание состоится в 1:00 мск.

«Нью-Йорк Рейнджерс» сейчас расположился на 10-й строчке в Восточной конференции, набрав 14 очков в 12 встречах. Накануне клуб проиграл в домашнем матче «Бостону» (2:5). Хозяева упустили победу в последнем периоде, ведя в счёте 2:1 к 45-й минуте команда пропустила четыре шайбы. Артемий Панарин в этой встрече очков не набрал при показателе полезности «-2». Каапо Какко сделал две результативные передачи.

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Эта встреча не войдёт в топ-5 лучших игр команды. Однако до этого у клуба было три победы подряд. Одну команда одержала на выезде в матче с «Далласом» (6:3), следом обыграла «Аризону» (3:2), а после выиграла во встрече с «Филадельфией» (1:0 ОТ). Артемий Панарин в игре с «Аризоной» забросил шайбу и сделал две передачи.

«Детройт Ред Уингз» расположился на пятом месте в Восточной конференции. У него 14 очков, набранных в 11 матчах. Положение дел в целом неплохое, а недавно клуб обыграл на своём льду «Вашингтон» (3:1). Как раз в этот день было празднование 25-летия со дня завоевания Кубка Стэнли «Ред Уингз». Так что подопечные Дерека Лалонда не подкачали. Следом клуб выиграл во встрече с «Айлендерс» со счётом 3:0.

Правда, до этого крупно проиграл в матче с «Баффало» (3:8). Радует, что у команды статистика игр разделилась практически поровну. Если сравнивать с минувшим сезоном, всё идёт неплохо. Перестановки и обновление идут на пользу. Дилан Ларкин старается изо всех сил. На его счету 14 очков в 11 играх. Он лучший бомбардир команды на данный момент. Показатели неплохие, однако сравнивать с хоккеистами из «Рейнджерс» не стоит.

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В обойме хозяев также есть незаменимый Игорь Шестёркин, который одержал пять побед в восьми играх. У гостей тоже есть неплохой голкипер — это Вилле Хуссо, который за семь встреч выиграл пять раз, пропустив 13 шайб в общей сложности. У Игоря Шестёркина 22 пропущенные шайбы, но это ему не мешает показывать высочайший уровень игры.

Вполне вероятно, что именно эта парочка сыграет важную роль в предстоящей встрече. Борьбы на льду будет много. Статистика очных встреч насчитывает 28 игр, и по ней сложно определить фаворита. У «Рейнджерс» 15 побед против 13 у «Детройта». При этом на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл в трёх из пяти последних встреч.

Все три победы были добыты в основное время. Поэтому вполне можно поразмыслить над тем, что «Рейнджерс» не проиграет. Плюс за последние 10 личных встреч лишь раз тотал был ниже четырёх шайб. Так что с результативностью проблем быть не должно. Статистика забитых и пропущенных у команд тоже практически схожа — у хозяев 34:36, у гостей – 34:33.

Поэтому 1Х + ТБ 5.5 шайбы за 1.92 в такой встрече будет смотреться оптимальным вариантом. Пора хозяевам завершать неудачную серию игр дома. В четырёх из пяти матчей на своём льду «Рейнджерс» потерпел поражения. Больше так продолжаться не может, тем более соперник попался подходящий.

«Рейнджерс» — «Детройт»: прогноз и ставка на матч НХЛ 7 ноября 2022 года

Соперники очень неплохо и схоже начали сезон, однако победитель всегда один и у хозяев в обойме звёзд будет побольше, плюс статистика встреч в Нью-Йорке хоть и практически схожа, но хозяева дома играли лучше. К этому же добавим ставку на тотал больше. Команды в личных встречах показывали неплохую результативность, в новом сезоне с этим проблем пока тоже не наблюдалось. Так что проверим комбинированную ставку на хозяев через тотал больше.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 1.92.

Экспресс с коэффициентом 8.14.

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Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Детройт» с коэффициентом 2.30.

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