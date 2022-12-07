Экспресс на 7 декабря с коэффициентом 24.58: Ларионов даст бой Фёдорову

7 декабря пройдут очередные матчи в КХЛ и НХЛ, а в футболе в центре внимания испанская Сегунда. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 24.58 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Сегунды «Тенерифе» — «Алавес» 7 декабря

Беспроигрышная серия «Алавеса» прервалась, так и не дотянув до отметки в 10 матчей. «Гранада» просто разбила лидера в прошлом туре и скинула его с первой строчки на третью. «Бургос» и «Лас-Пальмас» обошли басков только благодаря лучшей разнице мячей, сейчас у всех трёх лидеров по 34 очка.



10 лучших прогнозов на сегодня.

«Тенерифе» после коротенького положительного отрезка снова начал проигрывать. Сначала уступил «Лас-Пальмасу», а в прошлом туре умудрился влететь дома скромному «Овьедо». По игре канарцы смотрелись неплохо, но результат на табло, а к их обороне снова возникают вопросы, она опять играет не лучшим образом.

«Алавес» не лучшим образом проводит выездные матчи, но и тут он может запросто цепляться за положительный результат благодаря надёжной обороне. Их поражение от «Гранады» было несчастным случаем, за который сейчас можно быстро исправиться. Предлагаем рискнуть и поставить на победу «Алавеса» за 3.65. Гости явно сильнее соперника, и мотивация у них запредельная.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Торпедо» 7 декабря

Один из наиболее интригующих матчей этой недели в КХЛ, который в лучший день обещал бы подарить результативную игру. Тем не менее сейчас от обеих команд едва ли можно требовать многого. ЦСКА снова играет недостаточно стабильно – в шести последних встречах у него три победы и три поражения. При этом все ключевые матчи армейцы проиграли – «Авангарду» (2:3), СКА (2:6) и «Металлургу» (1:2), которые продемонстрировали качественную реализацию и умело подловили чемпиона на ошибках.



Лучшие экспрессы на сегодня.

Однако подопечные Сергея Фёдорова в любом случае идут уверенным ходом и продолжают преследовать лидера чемпионата. В 10 предыдущих встречах москвичи проиграли всего трижды, а недавняя победа над «Сочи» должна придать команде уверенности в своих силах. «Торпедо» пока похвастаться нечем, оно завершает серию сложных выездов, в которых получилось набрать всего три очка. В пяти последних играх нижегородцам удалось перебороть лишь «Адмирал» (2:1), а проиграли в четырёх матчах, пропуская не менее четырёх шайб.

В то же время стоит отметить, что команда Игоря Ларионова относительно неплохо выступает на выезде, ведь в четырёх предыдущих играх она только однажды уступила в основное время. Сейчас гости также постараются не допустить провала и довести дело хотя бы до овертайма. Вариант «Торпедо» не проиграет» идёт с коэффициентом 2.45.

Прогноз на матч НХЛ «Калгари» — «Миннесота» 7 декабря

«Калгари» взял верх в трёх из четырёх последних матчей в регулярном первенстве. Удачный отрезок позволил «огонькам» переместиться на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В 25 матчах хозяева победили 12 раз и записали в актив 27 очков. В последней встрече «Калгари» с огромным трудом одолел на домашней арене «Аризону» со счётом 3:2. Решающую шайбу забросил Назем Кадри, реализовавший большинство.

«Миннесота» усилиями Капризова здорово прибавила в реализации опасных моментов и добилась четырёх побед подряд. Капризов набирает очки уже 12 матчей кряду и бросился в погоню за Макдэвидом. Соответственно, и «Уайлд» прибавили в результатах. Гости уже на шестой позиции в Западной конференции. «Дикари» набрали 28 очков в 24 матчах. «Миннесота» наконец-то вышла в плюс по разности шайб (+4).

«Дикари» в последних встречах действуют очень мощно. В трёх последних играх хозяева забросили минимум пять шайб. Перспективно выглядит ставка на победу «Миннесоты» за 2.75.

Экспресс на матчи 7 декабря

Ставка 1: победа «Алавеса» в матче с «Тенерифе» за 3.65.

Ставка 2: «Торпедо» не проиграет ЦСКА за 2.45.



Ставка 3: победа «Миннесоты» в матче с «Калгари» за 2.75.

Общий коэффициент: 3.65 Х 2.45 Х 2.75 = 24.58.

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