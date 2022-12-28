Экспресс на 28 декабря с коэффициентом 15.21: Ларионов безжалостен, Гришин исправится

28 декабря порадует большим количеством матчей в КХЛ, среди которых найдутся интригующие встречи. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 15.21 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Локомотив» 28 декабря

Три недели назад «Локомотив» минимально уступил «Куньлуню» дома, пропустив всего один гол. Это поражение стало единственным для команды Игоря Никитина в шести предыдущих встречах, поэтому сейчас у железнодорожников должна быть особая мотивация взять реванш.

Для этого есть у гостей всё, хотя нельзя не отметить, что им сложно бороться с защищающимися командами, ведь ярославцы сами выигрывают за счёт эффективности контратак.

Жамнов может стать главным тренером «Спартака».

«Локомотив» сейчас слишком хорош – он выиграл в 10 из 12 предыдущих встреч, только в двух случаях забив больше трёх голов в ворота разных соперников. Более того, за данный период фаворит только «Спартаку», «Ак Барсу» и «Авангарду» позволил забросить себе больше одной шайбы.

В первую очередь в этом матче нужно сделать акцент на результативности – железнодорожникам не требуется много шансов для победы, а «Куньлунь» и без того мало создаёт сам, поэтому возьмём тотал меньше 4.5 шайбы с коэффициентом 1.98.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Мн — «Торпедо» 28 декабря

Минчане готовятся ко встрече в депрессивном и злом состоянии. И дело не только в том, что серия поражений достигла уже шести игр. В предыдущем матче с «Нефтехимиком» бело-голубые могли выкарабкаться из этой ямы, но, ведя в счёте 4:2, пропустили пять шайб и разгромно уступили. «Динамо» держится в восьмёрке лучших команд Запада только по дополнительным показателям.

Зинэтула Билялетдинов рассказал, что не планировал возвращаться в «Ак Барс».

«Торпедо» побеждает в пяти матчах подряд, пусть и не всегда в основное время. Серия из игр, в которых команда Игоря Ларионова набирает очки, составляет шесть матчей. «Торпедо» ведёт борьбу за третью строчку в Западной конференции ещё с двумя командами, и каждый матч может стать решающим. Так что мотивация не давать себе слабину и выиграть во встрече с нестабильными минчанами у нижегородцев будет на уровне. Поставим на победу гостей.

Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Спартак» 28 декабря

«Северсталь» за 42 игры набрала 42 очка. К грядущей встрече команда Андрея Разина подходит после двух домашних побед — в матчах с «Сочи» (2:1) и минским «Динамо» (4:0). Развить успех будет непросто. Череповчане не отличаются надёжной игрой в обороне. Пропускают 2,89 шайбы за игру. Лишь пять клубов пропускают больше.

Билялетдинов стал главным тренером «Ак Барса».

«Спартак», наоборот, при медианных показателях надёжности игры в обороне отличается беззубой атакой. Александр Хохлачёв и компания за 44 игры забросили лишь 93 шайбы. 29-летний российский нападающий принял участие в 34 результативных действиях команды — 11 голов и 23 ассиста. Он занимает 12-е место в списке бомбардиров.

«Спартак» существенно прибавил после отставки Бориса Миронова. Под началом Игоря Гришина за 15 встреч красно-белые проиграли лишь в шести матчах, причём пять поражений пришлись на последние игры с топовыми клубами Западной конференции.



При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Спартака» за 2.90.

Экспресс на матчи 28 декабря:

Ставка 1: тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Куньлунь» — «Локомотив» за 1.98.

Ставка 2: победа «Торпедо» в матче с «Динамо» Мн за 2.63.

Ставка 3: победа «Спартака» в матче с «Северсталью» за 2.92.

Общий коэффициент: 1.98 Х 2.63 Х 2.92 = 15.21.

Экспресс с коэффициентом 8.36.

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