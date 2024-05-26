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«Аталанта» — «Торино»: прогноз Андрея Лаврентьева на игру Серии А 26 мая

«Аталанта» — «Торино»: прогноз Андрея Лаврентьева на игру Серии А 26 мая
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Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Торино».

Ставка: победа «Аталанты» за 3.30.

«Победа «Аталанты» в финальном матче Лиги Европы стала главным спортивным событием Италии в 2024 году. Естественно, встреча в аэропорту, чествования и всеобщее внимание. Смогут ли после этого бергамаски настроиться на игру с «Торино»?

Матч в концовке сезона неожиданно стал ключевым не только для играющих команд, но и для «Наполи», и особенно «Ромы». В чём интрига?

«Аталанта» сейчас пятая — в двух очках от «Болоньи», которая уже завершила сезон. Впереди у «Аталанты» два матча: с «Торино» и отложенный с «Фиорентиной». Если бергамаски останутся пятыми, то, в соответствии с регламентом УЕФА, «Рома» сыграет в Лиге чемпионов — 2024/2025, а девятое место Серии А, на котором сейчас находится «Торино», получит пропуск в Лигу конференций. Но если бергамаски опередят «Болонью», то «Рома» отправляется в Лигу Европы, а девятое место никуда не отправляется.

Италия - Серия А . 38-й тур
26 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Торино
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вариант один — «Аталанта» выигрывает один из двух оставшихся матчей и будет четвёртойй или выигрывает оба и станет третьей. Вариант два — «Аталанта» помогает другим итальянским клубам (но получает меньше премиальных по итогам чемпионата). Я бы выбрал первый вариант», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».

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