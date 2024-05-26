«Порту» — «Спортинг»: прогноз на финал Кубка Португалии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на финал Кубка Португалии «Порту» — «Спортинг».

Ставка: итоговая победа «Порту» за 2.10.

На первый взгляд, «Спортинг» подходит к грядущей встрече в роли явного фаворита. Он проводит выдающийся сезон. «Львы» установили несколько удивительных клубных рекордов. Набрали в Примейре 90 очков, выиграли 29 из 34 матчей и забили 96 мячей.

Рубен Аморим построил очень сильную и стабильную команду. Он отлично разобрался с тем, как руководить «Спортингом», но столкнулся с трудностями в дальнейшем развитии карьеры. В услугах специалиста были заинтересованы несколько клубов АПЛ, однако не сложилось.

В конечном счёте Аморим заявил, что останется в «Спортинге». Для того чтобы оформить «золотой» дубль, ему придётся в некотором роде переступить через себя. Команда Сержиу Консейсау является крайне неудобным соперником для Рубена.

Зелёно-белые выиграли только одну из восьми последних очных встреч. И то они победили дома. Также были две результативные ничьих. Поставить на то, что «Порту» станет обладателем Кубка Португалии, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08.

«Спортинг» по ходу сезона чаще демонстрировал качественный футбол, но на важные встречи лучше получается настраиваться у «Порту». Лиссабонцы проиграли практически все матчи с громкой вывеской, в том числе на международной арене.