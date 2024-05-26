Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча «Севилья» — «Барселона»

26 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 38-го тура испанской Примеры «Севилья» — «Барселона». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Букмекеры не сомневаются в победе «Барселоны»: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.88. Это примерно 53% вероятности. Успех «Севильи» оценён экспертами в 4.12 (24%). Ставки на ничью принимаются за 4.21 (23%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.52.

Наиболее вероятный исход матча — ничья 1:1 (7.50). С коэффициентом 8.40 предлагается заключить пари на победу «Барселоны» со счётом 2:1.

Ниже оценивается вероятность победы «Барселоны» 2:0 (10.8) и счёта 2:2 (11.1).