«Севилья» — «Барселона»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Примеры «Севилья» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.86.

Кике Санчес Флорес спас красно-белых от вылета, но далеко не всегда они радовали болельщиков своей игрой. Логично, что руководство заинтересовано в смене главного тренера. По информации СМИ, оно начало переговоры с опытным Маурицио Сарри. Может быть, у него получится вернуть «нервионцев» в еврокубки.

У «Барселоны» свои проблемы. Она заканчивает сезон на второй строчке в турнирной таблице. У сине-гранатовых есть неплохой задел на будущее. Хави раскрыл ряд молодых талантов, которые на годы вперёд могут стать лидерами клуба.

С самим Хави ситуация каверзная. Руководство и игроки долго уговаривали его остаться, но, как только тренер передумал уходить, с ним всё-таки решили распрощаться. Многие считают действия Жоана Лапорты непоследовательными и иррациональными. Виктор Фонт призвал его покинуть должность президента «Барсы».

Будущее Лапорты во многом будет зависеть от следующего сезона, в котором каталонцами будет руководить Ханс-Дитер Флик. Он привёл «Баварию» к победе в Лиге чемпионов пять лет назад. Хави остаётся только гордо уйти, передав бразды правления немецкому специалисту. Почву для успеха родного клуба он заложил.

Во встрече последнего тура чемпионата Испании сине-гранатовые разгромили «Райо Вальекано» (3:0). Открыл счёт Роберт Левандовски. В 34 играх в Примере он забил 18 мячей и отдал восемь результативных передач. Во второй половине сезона польский форвард набрал отличную форму.

Поставить на то, что «Барселона» победит «Севилью», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Примечательно, что последний матч во главе каталонского клуба Хави проведёт на выезде. Он установил рекорд по длительности стартовой беспроигрышной гостевой серии в Ла Лиге — 13 побед и пять ничьих.