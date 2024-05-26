Швеция — Канада: ставка Анатолия Емелина на бронзовый матч ЧМ-2024

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Швеция – Канада.

Ставка: победа Швеции за 2.32.

«Не будем скрывать, что многие, если не сказать, вообще все хоккейные специалисты видели эти сборные в финале. Но хоккейная судьба распорядилась иначе. И Швеция с Канадой разыграют только третье место чемпионата мира.

Швеция в полуфинале с Чехией просто не ожидала такого результативного хоккея от хозяев льда и не нашла, что им противопоставить, оказавшись, по сути дела, не готовой к такому повороту событий. И это при том, что «Тре Крунур» вели 1:0 и 2:1 в начале игры. Но затем пришлось догонять, и сделать это подопечным Сэма Халлама не удалось – 3:7!

Сборная Канады в своём полуфинале со Швейцарией героически отыгралась с 0:2 после точных бросков Брэндона Танева и Джона Тавареса, но в овертайме забросить победную шайбу не удалось, а в серии буллитов сенсационно сильнее оказались швейцарцы – 3:2. Таким образом, команду Андре Туриньи ждёт утешительный матч за третье место.

В предыдущих 16 очных встречах канадцы выиграли у шведов 11 чемпионатов мира. В последний раз это было в четвертьфинале ЧМ в 2022 году – 4:3 (ОТ). Но в этот раз североамериканцы не станут напрягаться. Их матч за третье место особенно не интересует. Швеция выиграет и станет обладателем бронзы», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».