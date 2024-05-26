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«Севилья» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Севилья» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Севилья» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.83.

«На «Рамон Санчес Писхуан» в заключительный день чемпионата Испании «Севилья» примет «Барселону».

Обе команды уже не имеют никаких задач. Правда, хозяева могут как подняться выше, так и опуститься ниже своего текущего 13-го места. А вот «Барселона» уже точно вторая.

Испания - Примера . 38-й тур
26 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

При этом у «Севильи» на поле не смогут выйти сразу шесть игроков, включая таких важных для команды, как Джибриль Соу и Неманья Гудель. А вообще севильцы действуют в последних матчах на расслабоне, не утруждая себя сверхусилиями. В предыдущем туре они уступили на выезде «Атлетику» в Бильбао – 0:2.

У «Барсы» на поле не смогут выйти Гави, Алекс Бальде и Френки де Йонг. В прошлом туре сине-гранатовые дома крупно переиграли «Райо Вальекано» — 3:0. А в первом круге у себя на «Камп Ноу» «Барселона» взяла у «Севильи» минимальную победу – 1:0.

Сейчас обе команды применят ротацию, но и в такой ситуации у каталонцев на победу шансов куда больше», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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