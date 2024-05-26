«Сельта» — «Валенсия»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Сельта» — «Валенсия».

Ставка: победа «Сельты» за 1.97.

«Обе команды заканчивают сезон без турнирной мотивации. «Сельта» идёт 14-й и может лишь скорректировать свою позицию в обе стороны — как вниз, так и вверх. «Валенсия» же прочно девятая. Хотя «Алавес» в теории ещё может опередить «летучих мышей». В предыдущем туре «Сельта» обыграла на выезде «Гранаду» — 2:1, а «Валенсия» уступила дома «Жироне» — 1:3.

В Виго мы точно не увидим на поле у хозяев Джозефа Айду, Михайло Ристича и Карлоса Дотора. А у гостей не будет Муктара Дьякаби, Хауме Доменека, Франа Переса и Хесуса Васкеса.

В этом сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата была зафиксирована нулевая ничья, а в рамках 1/8 финала Кубка Испании сильнее была «Сельта» — 3:1. Сейчас у команды из Виго шансов на победу тоже побольше.

«Сельта» победит и завершит сезон в хорошем настроении», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».