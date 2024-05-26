Букмекеры назвали фаворита финала ЧМ-2024 по хоккею

26 мая в Праге на «О2-Арене» состоится финальный матч ЧМ-2024 Чехия — Швейцария. Начало игры запланировано на 21:20 мск.

Эксперты отдают предпочтение хозяевам турнира: поставить на победу чехов по итогам основного времени можно с коэффициентом 2.10. Это примерно 47% вероятности. Шансы швейцарцев оценили в 3.25 (30%). Ставки на ничью по итогам 60 минут принимаются за 4.18 (23%).

Аналитики считают, что матч Чехия — Швейцария не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.45.

Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.95. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.90.

Итоговая победа сборной Чехии идёт за 1.64. Если чемпионом станет Швейцария, сыграет коэффициент 2.35.