Экспресс на 5 января с коэффициентом 8.9: Поттер выстроит магическую стену

5 января в АПЛ встретятся «Челси» и «Ман Сити», а также пройдут очередные матчи в КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.9 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» 5 января

Команда Грэма Поттера даже испытание аутсайдерами не смогла пройти без проблем. Если «Борнмут» дома получилось обыграть весьма уверенно, то выезд в «Ноттингем» сложился неудачно для синих. От топ-4 «Челси» с такими результатами пока очень далёк, а остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон – настоящий провал для лондонцев.



10 лучших прогнозов на сегодня.

«Ман Сити» решает более серьёзные задачи, но пока тоже неудачно. Отставание в пять очков от «Арсенала» выросло уже до семи, после того как «горожане» в прошлом туре не смогли обыграть «Эвертон». В двух декабрьских матчах АПЛ атака действующего чемпиона выглядела не лучшим образом. Складывается впечатление, что в ней на все 100% выкладывается только Эрлинг Холанд, а остальные просто ждут голов от норвежца. Да, гости явный фаворит матча и должны побеждать «Челси», но сделано это будет без особого шика.

Единственный шанс для «Челси» в этом матче – постараться надёжно отыграть в обороне и не дать гостям реализовать свои моменты. Синие постараются перекрыть кислород Холанду, а «Сити» будет вынужден искать другие пути к воротам соперника. «Челси» сам не отличается высокой результативностью и потратит все силы, чтобы не дать забить сопернику. Ждать обилия голов при таких раскладах нам не стоит. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 2.04.

Прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард» 5 января

Матч прямых конкурентов за более высокое место в таблице Востока. «Сибирь» сейчас имеет статус лёгкого фаворита за счёт того, что играет на своём льду, но это слабое преимущество. «Снеговики» провели последний месяц очень нестабильно – у них три победы в четырёх последних матчах, но при этом четыре поражения в семи предыдущих встречах. На этом отрезке дважды удалось обыграть лишь «Автомобилист», угодивший в кризис, а также «Металлург» в серии буллитов.



Лучшие экспрессы на сегодня.

Более того, при своих болельщиках подопечные Андрея Мартемьянова не могут выиграть в основное время на протяжении пяти матчей подряд. «Авангард», несомненно, этим воспользуется, ведь в данный момент омичи в великолепной форме. Про ужасный старт сезона в клубе уже все забыли, ведь с ноября гости не позволяли себе длительных провальных серий. Сейчас у «Авангарда» победная серия равна семи матчам – это лишь на два меньше той, что была в конце осени.

У него прекрасно работает нападение во главе с Владимиром Ткачёвым – омичи в трёх из четырёх предыдущих игр забрасывали не менее пяти шайб, и форвард забивал почти в каждой из них. Кроме того, у команды Михаила Кравца четыре победы кряду на выезде. В очных играх «Сибирь» обычно всегда даёт бой сопернику дома, поэтому чистую победу брать не станем. Однако победу гостей с форой (0) с коэффициентом 1.90 рассмотреть можно.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Сочи» 5 января

После перерыва в чемпионате ЦСКА не может обрести стабильность в результатах. Подопечные Фёдорова выиграли четыре из шести последних матчей. Они уступили конкурентам: московскому «Динамо» (1:2) и «Локомотиву» (1:3). В последних играх прибавил нападающий Константин Окулов, который является лучшим бомбардиром клуба (31 очко).

16 матчей длится серия поражений «Сочи», при этом света в конце тоннеля не наблюдается. Игра команды оставляет удручающее впечатление — в защите следует провал за провалом, а позиционное нападение с огромным трудом создаёт опасные моменты. Стоит отметить беспомощность спецбригады по реализации большинства. Вряд ли в игре с действующим обладателем Кубка Гагарина хоккеистам «Сочи» удастся завершить свою чёрную серию поражений.



Даже текущая форма хоккеистов ЦСКА позволяет им рассчитывать на успех в матче. Всего одна победа в личных играх на счету «Сочи». Отметим, что в трёх из последних пяти матчей заброшено минимум семь шайб. Рекомендуем присмотреться к ставке тотал больше 6.5 шайбы за 2.30.

Экспресс на матчи 5 января

Ставка 1: ТМ 2.5 в матче «Челси» — «Манчестер Сити» за 2.04.

Ставка 2: победа «Авангарда» над «Сибирью» с форой (0) за 1.90.



Ставка 3: ТБ 6.5 в матче ЦСКА — «Сочи» за 2.30.

Общий коэффициент: 2.04 Х 1.90 Х 2.30 = 8.9.

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