СКА — «Спартак». Ротенберг вернёт Гришина в реальность

10 января состоится матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах фаворитом выделяют хозяев. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.49, а победа москвичей оценена в 6.40. Заключить пари на ничью предлагается за 5.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Спартак» 10 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Спартак» не порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 2.12, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.88. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА — «Спартак» (10.01.2023)

10 января в КХЛ пройдёт пять матчей. В одном из них на льду стадиона «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге местный СКА примет «Спартак». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. В текущем розыгрыше КХЛ петербургский клуб выиграл во всех трёх личных встречах с суммарным счётом 15:7. Смогут ли подопечные Гришина в грядущем матче навязать достойную борьбу?

СКА по ходу сезона допускает минимум осечек. Команда Романа Ротенберга возглавляет турнирную таблицу в Западной конференции. В активе «армейцев с Невы» 78 очков за 49 игр. Ближайший преследователь — ЦСКА. Подопечные Сергея Фёдорова отстают от СКА на 11 очков, поэтому поводов для волнений у Ротенберга нет.

СКА очень редко допускает осечки. Клуб проиграл в 4 из 10 последних встреч, но в двух из них с ЦСКА (1:2 и 1:3). Также команда потерпела поражение в играх с «Витязем» (5:6) и «Салаватом Юлаевым» (1:5). Петербургский клуб — лучший в лиге в атакующем аспекте. За 49 игр он забросил 178 шайб. Марат Хайруллин — лидер в списке лучших бомбардиров КХЛ, набрав 45 (22+23) очков.

Петербуржцы хороши в обороне, хотя показатель надёжности в последнее время просел. Вратари парировали 91,86% бросков соперников в створ их ворот. СКА практически безупречно справляется с угрозами собственным воротам, даже когда играет в меньшинстве.

«Спартак» не отличается стабильностью результатов. Красно-белые лишь под конец 2022 года смогли прервать растянувшуюся на шесть матчей серию поражений. Под руководством Игоря Гришина команда выиграла в 10 из 19 встреч. С одной стороны, складывается впечатление, что отставка Миронова имела лишь временный эффект. Однако стоит отметить, что львиная доля поражений пришлась на матчи с клубами из топ-10 общего списка КХЛ.

«Спартак» плох в обороне, но после смены тренера прибавил в атаке. Александр Хохлачёв и Шейн Принс активизировались под управлением Гришина. За последние 19 игр они набрали 19 (7+12) и 15 (10+5) очков соответственно. 29-летний российский нападающий занимает девятое место в списке бомбардиров КХЛ.

История очных встреч насчитывает 71 матч, и СКА имеет очевидный перевес — у петербургского клуба 48 побед. «Армейцы с Невы» превосходят соперника в классе и опыте, а также лучшие во всех статистических показателях. Фактор родного льда должен поставить окончательную точку при выборе фаворита.

Подопечные Романа Ротенберга дома выиграли в 21 из 24 игр. Представляем, как будет тяжело красно-белым играть с петербуржцами на выезде. На наш взгляд, стоит сделать ставку на победу СКА с форой (-1.5) за 1.80.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Спартак» 10 января 2023 года

СКА — лучшая атакующая команда КХЛ по ходу текущего сезона. В последнее время подопечные Романа Ротенберга нечасто радуют болельщиков результативной игрой, но на родном льду постараются реабилитироваться, к тому же «Спартак» не отличается надёжностью в защите. Лишь шесть клубов КХЛ пропускают больше красно-белых. Отсюда ставка на победу СКА с форой (-1.5) за 1.80.

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.80.