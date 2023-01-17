Экспресс на 17 января с коэффициентом 8.4: Хвича на кураже, Клопп выгребает

17 января пройдут очередные матчи в европейских национальных кубках. Продолжается и сезон КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.4 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 17 января

Перерыв явно не пошёл на пользу команде Юргена Клоппа. «Ливерпуль» провёл уже шесть матчей, из которых выиграл только два и три проиграл. Пропускали красные в каждой игре и за эти шесть матчей собрали 13 пропущенных голов. Особенно постарались «Ман Сити», «Брентфорд» и «Брайтон», забившие красным по три мяча.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Вулверхэмптон» старался не отстать и в первом матче забил тоже трижды, но третий гол, который мог стать решающим, судья отменил. «Волки» явно на подъёме, они выбрались из зоны вылета в чемпионате, демонстрируют неплохой футбол, но всё равно допускают осечки. Команда Хулена Лопетеги играет лучше, чем в начале сезона, но всё равно небезгрешна.

«Ливерпуль» хоть и не в лучшей форме, но даже на выезде имеет хорошие шансы исправить своё положение и обыграть «волков». Главное, чтобы Юрген Клопп сделал выводы из предыдущих ошибок, а у Салаха пошла игра. Разница в уровне команд такова, что уже этого гостям должно хватить для победы. Предлагаем поставить на победу «Ливерпуля» за 2.18.

Прогноз на матч Кубка Италии «Наполи» — «Кремонезе» 17 января

Вопросов о фаворите матча не возникает. «Наполи» уже успел показать, что осечка в игре с «Интером» была из разряда тех, которых не избежит даже самая сильная команда. Неаполитанцы готовы двигаться дальше и разбираться со всеми, кто встанет на их пути. В Кубке Италии, тем более с таким соперником, возможны послабление и несколько экспериментальный состав, но и это не помешает хозяевам выиграть.



Лучшие экспрессы на сегодня.



«Кремонезе» проиграл все три матча после возобновления чемпионата и не показал в них ничего особенного. При этом играли гости не только с мощным «Ювентусом», но и со скромными «Монцей» и «Вероной». Если дома «Кремонезе» ещё старался зацепиться за очки, то выездной матч провалил целиком и полностью.

Ставить на победу «Наполи» не позволяет слишком низкий коэффициент, зато можно поставить на обилие голов, которое обеспечит мощная атака хозяев. «Кремонезе» тоже может подключиться, если оборона неаполитанцев не будет основной. Предлагаем поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.15.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА 17 января

Один из двух последних матчей лидеров чемпионата в регулярке и последняя встреча на арене ЦСКА. Действующий чемпион постарается сделать всё, чтобы одержать третью победу подряд над санкт-петербуржцами и приблизиться к ним в таблице. Стоит отметить, что в двух предыдущих встречах армейцы Москвы выигрывали с минимальным преимуществом, не преодолевая рубеж в три шайбы – 2:1 и 3:1.

Подопечные Сергея Фёдорова сейчас добиваются результата в эффективном стиле – у них семь побед в восьми последних играх, но всего в двух случаях команда смогла забросить больше трёх шайб. При этом у ЦСКА на данном отрезке был не самый простой календарь, но СКА, «Локомотив», «Северсталь» и московское «Динамо» забивали максимум два гола. СКА, в свою очередь, давно не может огорчить москвичей на выезде чаще трёх раз за встречу. Гости тоже вернулись на победный путь, выиграв четыре последних матча, и сейчас жаждут реванша.

В то же время впечатляющими успехи СКА сейчас не назвать, ведь на данном отрезке он лишь раз встретился с соперником серьёзного уровня – «Динамо» держалось стойко до последней минуты (2:0). Нынче тоже не ждём активной атакующей игры, однако с реализацией у чемпионов получше – возьмём их победу с форой (0) с коэффициентом 1.80.

Экспресс на матчи 17 января

Ставка 1: победа «Ливерпуля» в матче с «Вулверхэмптоном» за 2.18.

Ставка 2: ТБ 3.5 в матче «Наполи» — «Кремонезе» за 2.15.

Ставка 3: победа ЦСКА в матче со СКА с форой (0) за 1.80.

Общий коэффициент: 2.18 Х 2.15 Х 1.80 = 8.4.

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