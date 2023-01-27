Экспресс на 27 января с коэффициентом 9.6: Гвардиола и в Кубке намучится с Артетой

27 января пройдут очередные матчи европейских чемпионатов и национальных кубков. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.6 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» 27 января

Чемпионская гонка в АПЛ в текущем сезоне интригует больше обычного. Микель Артета оправдал доверие руководства клуба. Ученик Гвардиолы со своими подопечными уверенно продвигается по турнирной дистанции. «Арсенал» за 19 матчей национального первенства оступился лишь три раза — проиграл «МЮ» (1:3), а также сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0). «Канониры» единолично возглавляют турнирную таблицу, опережая идущий следом «Ман Сити» на пять очков, имея при этом игру в запасе.



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Сможет ли команда Микеля Артеты удержать первую строчку на длинной дистанции — является предметом споров и многочисленных обсуждений. Однако на данном этапе уже никто не сомневается, что успехи «Арсенала» не случайность, а результат кропотливой работы тренерского штаба и усилий игроков.

«Арсенал» находится в отличной форме. Команда не проигрывает семь матчей подряд. Поражение от «Брайтона» (1:3) продемонстрировало отношение тренерского штаба к второстепенным кубковым турнирам. Кубок Англии — это другая история. «Манчестер Сити» также мотивирован добиться успеха.

«Ман Сити» уступил в дерби (1:2) в АПЛ. Это не единственная неудача «горожан» в новом календарном году. Они также проиграли «Саутгемптону» в Кубке лиги. Успех в кубковой встрече с «Арсеналом» важен с точки зрения психологии накануне игры в чемпионате.

Эрлинг Холанд и компания постараются при поддержке родных стен продемонстрировать, кто №1 в Англии, но недооценивать «Арсенал» определённо не стоит. «Канониры» пребывают в сравнительно лучшей игровой форме и готовы побороться.

При таких раскладах можно себя подстраховать и сделать осторожную ставку на «обе забьют» за 1.59.

Прогноз на матч Примеры «Альмерия» — «Эспаньол» 27 января

Хозяева ещё не побеждали после паузы, но они явно не подарок и уже успели удивить нескольких соперников, которые в матче с ними считались явными фаворитами. Речь о «Валенсии» и «Атлетико», с которыми «Альмерия» сыграла вничью. При этом хозяева не особо уступали по игре соперникам, а кого-то, как, например, «Кадис», и вовсе превосходили.



Лучшие экспрессы на сегодня.



«Эспаньол» разыгрался ещё круче. В Примере у каталонцев четыре матча подряд без поражений, сначала было две ничьих, а потом — две победы. Правда, «Эспаньол» вылетел из Кубка Испании, но это не самая большая проблема, главное — решить вопрос выживания.

Проблема в том, что свою лучшую игру каталонцы показывают, подстраиваясь под соперника, который играет первым номером. В какой-то степени «Альмерия» играет так же. Силы команд примерно равны, а тут они ещё и не дадут друг другу показать свой лучший футбол. «Эспаньол» — главная команда Примеры по ничьим, «Альмерия» в последних матчах тоже с ними зачастила. В этом матче ничья будет самым закономерным исходом, а поставить на неё можно с коэффициентом 3.25.

Прогноз на матч Серии А «Болонья» — «Специя» 27 января

Очередной тур Серии А начнётся матчем двух середняков, один из которых уверенно чувствует себя в середине таблицы, а второй сейчас опустился ближе к зоне вылета. «Болонья» держится на плаву за счёт хорошего запаса, который был заработан летом и осенью, но после паузы пока играет не лучшим образом и может похвастаться только относительно стабильной результативностью.

«Специя» за тот же отрезок после паузы набрала на одно очко больше и забила больше на один гол. Этого оказалось мало, так как команды из зоны вылета начали шевелиться и сокращать отставание. Гости неплохо начали зимний отрезок, однако сдали в последних матчах.

«Болонья» смотрится чуть выгоднее за счёт домашнего матча, да и в целом она играет чуть интереснее. Беда в том, что с обороной у неё сейчас проблемы, и «Специя» вполне может забить хозяевам. Большего тут лучше и не ждать и ограничиться обменом голами. Можно поставить на «обе забьют – да» за 1.87.

Экспресс на матчи 27 января

Ставка 1: обе забьют в матче «Ман Сити» — «Арсенал» за 1.59.

Ставка 2: ничья в матче «Альмерия» — «Эспаньол» за 3.25.



Ставка 3: обе забьют в матче «Болонья» — «Специя» за 1.87.

Общий коэффициент: 1.59 Х 3.25 Х 1.87 = 9.6.

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