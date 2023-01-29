Экспресс на 29 января с коэффициентом 18.0: Хвича переедет Моуринью

29 января пройдут очередные матчи европейских чемпионатов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 18.0 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Рома» 29 января

«Наполи» на всех парах мчится к завоеванию долгожданного скудетто. После бана «Ювентуса» задача стала несколько легче, поскольку «старая синьора» показывала отличный футбол и могла составить серьёзную конкуренцию в концовке чемпионата. Пока дистанция до ближайшего преследователя «Милана» составляет 12 очков. Учитывая великолепную форму лидеров «Наполи» Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелии, хозяевам не стоит волноваться за первое место таблицы.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Рома» находится в центре скандала с полузащитником Николо Дзаньоло. Футболисту подготовили переход в клуб АПЛ «Борнмут», но он решил отказаться от контракта. Решение Дзаньоло остаться в Риме вызвало гнев владельца клуба. Дэн Фридкин сообщил, что если хавбек откажется от перехода, то будет исключён из основного состава команды. Эта новость негативно подействовала на атмосферу в раздевалке «Ромы», игроки стали на сторону Николо. Перед Моуринью возникла новая проблема — как мотивировать команду на принципиальную игру. После трёх побед в четырёх последних встречах «Рома» переместилась на пятую строчку турнирной таблицы.

«Наполи» вышел на максимальную мощность и без особого сопротивления убирает с дороги оппонентов. Всего 14 мячей пропустили хозяева в чемпионате — забить им неимоверно сложно. В своём текущем состоянии «Рома» не в силах оказать достойное сопротивление фавориту. Рекомендуем изучить ставку победа «Наполи» с форой (-1) за коэффициент 2.4.

Прогноз на матч Кубка Англии «Брайтон» — «Ливерпуль» 29 января

Две недели назад эти команды уже встречались в Брайтоне, и «чайки» уверенно победили со счётом 3:0. Юрген Клопп назвал эту встречу худшей в своей карьере. А ведь на тот момент немецкий специалист провёл 998 матчей у руля «Майнца», «Боруссии» и «Ливерпуля». Предстоящая игра будет для Клоппа 1001-й. Юбилей тренер «Ливерпуля» отметил скучным матчем с «Челси», который завершился нулевой ничьей. Единственный позитив – уверенная игра 18-летнего Стефана Байчетича, который может решить проблемы «Ливерпуля» в полузащите, с провалами которой связывают последние неудачи красных.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Брайтон» на хорошем ходу. Начиная с Boxing Day, подопечные Роберто Де Дзерби провели шесть матчей, в каждом из которых забивали не менее двух мячей. Как результат – четыре победы, одна ничья и одно поражение, да и то от лидирующего «Арсенала».

Юрген Клопп сделает выводы из предыдущей встречи. Последние два матча показали, что «Ливерпуль» более надёжно действует в полузащите. Однако на победу гостей заходить чрезвычайно сложно. Оба коллектива достойны друг друга, и вероятность ничьей выше обычного. Рискнём поставить на неё за 3.75.

Прогноз на матч Примеры «Осасуна» — «Атлетико» 29 января

«Осасуна» проиграла только 2 из 10 последних матчей, причём таким командам, как «Барселона» и «Реал Сосьедад». Памплонцы в начале недели вышли в полуфинал Кубка Испании, выбив по пути «Севилью». А «матрасникам» повезло меньше, они не справились с «Реалом». И на подготовку к отчётному матчу у них будет на сутки меньше.

«Атлетико» исправился за две осечки уверенными победами над «Вальядолидом» и «Леванте», но это не тот уровень соперников, на который «матрасникам» стоит ориентироваться. По домашним матчам «Осасуна» одна из лучших команд лиги, и она устроит мадридцам горячий приём.

Обе команды делают упор на оборону, но при этом стабильно забивают. Гостей нельзя назвать фаворитом, глядя на то, какую форму набрали памплонцы. Вместо того чтобы ставить на исходы, тут лучше присмотреться к голам. «Осасуна» в последнее время очень любит играть на «обе забьют», и этот матч не станет исключением. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» за 2.00.

Экспресс на матчи 29 января

Ставка 1: победа «Наполи» над «Ромой» с форой (-1) за 2.40.

Ставка 2: ничья в матче «Брайтон» — «Ливерпуль» за 3.75.

Ставка 3: обе забьют в матче «Осасуна» — «Атлетико» за 2.00.

Общий коэффициент: 2.40 Х 3.75 Х 2.00 = 18.0.

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