«Трактор» — «Динамо» М. Шансы Челябинска на плей-офф тают

31 января состоится матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу хозяев. Поставить на победу челябинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48, а шансы москвичей оценены в 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Динамо» Москва 31 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Трактор» — «Динамо» Москва порадует обилием голов: тотал больше 4.5 шайбы котируется за 1.81, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён аналитиками в 2.00. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 3.50. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Динамо» Москва (31.01.2023)

На 31 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи регулярного чемпионата. В одной из них на льду стадиона «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске «Трактор» примет московское «Динамо». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

«Трактор» в текущем сезоне не отличается стабильностью. За 57 матчей команда Анвара Гатиятулина набрала лишь 54 очка и обосновалась на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Челябинцы не потеряли надежд на участие в плей-офф. Они лишь на три очка отстают от «Нефтехимика» с восьмого места.

Челябинская команда не блещет в атаке. За 11 последних матчей Антон Бурдасов с одноклубниками забросили лишь 25 шайб. Оборона в последних матчах была «ахиллесовой пятой» команды. «Белые медведи» в шести последних встречах потерпели пять поражений. Накануне они уступили «Ак Барсу», пропустив шесть безответных шайб. Суммарно за 11 игр в текущем году они пропустили 41 гол.

«Динамо» прогрессирует во всех игровых аспектах. Команда одержала победы в семи из девяти последних игр. Тренерский штаб отмечает повышение производительности, в частности на фоне более эффективной игры в большинстве. Лучший бомбардир — Джордан Уил — в последних матчах не так регулярно набирает очки, но прибавил Павел Кудрявцев — российский форвард забросил четыре шайбы в последних девяти играх.

Оборона остаётся на стабильно высоком уровне. Лишь три клуба пропускают меньше. В матчах на чужом льду статистика тоже неплохая. В последних 10 играх в основное время московский клуб уступил только «Автомобилисту» и СКА. Константин Волков отлично справляется с угрозами воротам — он отражает в среднем 93,5% бросков и является лидером лиги по сухим матчам.

«Трактор» и московское «Динамо» провели 39 очных встреч. Преимущество на стороне гостей: у москвичей 24 победы в активе, а хозяева записали на свой счёт 15 выигранных матчей. Разница шайб в пользу подопечных Алексея Кудашова 114:94.

Московское «Динамо» в последнее время активизировалось. Команда Кудашова прибавила в атаке и по-прежнему надёжна в обороне. Это позволяет убедительно выступать даже на чужом льду — лишь дважды проиграли в основное время в последних 10 матчах. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Динамо» с форой (0) за 2.00.

Бело-голубые претендуют на второе место в турнирной таблице Западной конференции. В матче с андердогом подопечные Алексея Кудашова не должны упускать возможность набрать максимальное количество очков.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Трактор» — «Динамо» Москва 31 января 2023 года

«Трактор» не впечатляет результатами в текущем году. Оборона в большинстве матчей напоминала проходной двор. Московское «Динамо» сравнительно стабильнее и убедительнее смотрелось в последних матчах. Команда Кудашова достаточно уверенно выступает в гостях. Отсюда ставка на итоговую победу москвичей с форой (0) за 2.00.

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 8.13.

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