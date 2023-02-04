Экспресс на 4 февраля с коэффициентом 9.7: Юрген Клопп и Сандро Шварц в глубоком кризисе

4 февраля пройдут очередные матчи национальных чемпионатов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.7 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 4 февраля

«Вулверхэмптон» не слишком убедительно стартовал. За восемь матчей он лишь раз добился максимального результата, трижды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. На этом фоне руководство клуба приняло решение попрощаться с португальским специалистом Бруну Лаже, спустя месяц вверив команду в руки Хулена Лопетеги.



10 лучших прогнозов на сегодня.

За пять туров под началом испанского тренера команда продемонстрировала обнадёживающие результаты. Она набрала семь очков и выбралась из зоны вылета.

«Вулверхэмптон» отличается слаженной игрой в защитном блоке. По показателю успешных отборов мяча «волки» занимают седьмое место в лиге (18,1).

«Ливерпуль» захандрил. В последних шести играх команда Юргена Клоппа одержала лишь одну победу — в ответной встрече с «Вулверхэмптоном» (1:0) в Кубке Англии. При этом результат не закономерен. Полурезервный состав мерсисайдцев уступил подопечным Хулена Лопетеги во всех статистических показателях, но всё равно добился максимального результата.

Не впечатляют красные игрой в атаке, в частности в завершающей стадии. Игроки наносят по 16,5 удара, из которых 5,9 приходится в створ ворот (вторые показатели в АПЛ), но за 19 игр забили 34 гола, что на 5,81 мяча меньше от количества ожидаемых (xG). Если вычесть ещё девять голов в ворота «Борнмута», то статистика ещё более печальная. Уход Садио Мане сказался на атакующем звене. Ни Дарвин Нуньес, ни Коди Гакпо не оправдывают возложенных на них надежд. Хорошо, что хоть Роберто Фирмино и Мохамед Салах ещё играют на уровне.

Учитывая проблемы «Ливерпуля» в атаке, а также не самые уверенные результаты в выездных матчах, стоит с осторожностью отнестись к ставке на победу гостей. Рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 2.03.

Прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Кристал Пэлас» 4 февраля

«Манчестер Юнайтед» ощутимо прибавил последнее время. Эрик тен Хаг наладил дисциплину в команде и микроклимат в раздевалке, и вскоре его тактические решения начали приносить свои плоды. За счёт высокой интенсивности прессинга и эффективной игры на офсайдных ловушках «красные дьяволы» прибавили в показателе надёжности.

Лучшие экспрессы на сегодня.



Ощутимого прогресса нидерландский специалист добился в построении комбинационного и позиционного футбола за счёт активной игры на флангах, в частности перегрузки левой бровки. Игроки проводят лишь 29% игрового времени в последней трети поля, но отличаются достаточно активной игрой в завершающей стадии — наносят по 13,7 удара, из которых 5,3 приходится в створ ворот. За 20 игр Маркус Рашфорд с одноклубниками забили 20 голов, в 12 из них принял участие английский форвард — девять голов и три результативные передачи.

Как итог за последние 13 туров АПЛ «МЮ» потерпел лишь два поражения — на выезде от «Астон Виллы» и «Арсенала». Три встречи завершились ничейным результатом, в том числе с «Кристал Пэлас» (1:1) в матче двухнедельной давности. В остальных «красные дьяволы» добились максимального результата. Лишь в шести матчах на этом отрезке они сохранили собственные ворота в безопасности. Благодаря этому подопечные Эрика тен Хага поднялись в зону Лиги чемпионов и сократили отставание от идущего вторым «Ман Сити» до шести очков.

Рекомендуем ставку на обе забьют за 2.12.

Прогноз на матч Бундеслиги «Айнтрахт» — «Герта» 4 февраля

Клубы равной финансовой мощи, которые давно не являются конкурентами за позицию. «Герта» продолжает падение по турнирной лестнице – до дна осталось совсем немного, но там ещё более бедовый «Шальке». Год берлинцы начали в привычном стиле: три гола пропустили от аутсайдера «Бохума» (1:3), пять от прогрессирующего «Вольфсбурга» (0:5) и ничего не смогли поделать в дерби с «Унионом» (0:2).

На днях клуб покинул очередной спортивный директор, а основной инвестор рассматривает разные варианты расставания. Сандро Шварц старается придать игре «Герты» осмысленные очертания, однако ресурсов для больших успехов у тренера пока нет. «Айнтрахт» в совершенно другом положении. Да, у «орлов» две ничьих с «Фрайбургом» и «Баварией», однако провалами эти результаты считать нельзя.

Гораздо важнее, что франкфуртцы не проигрывают на протяжении шести туров, стабильно забивают и лишь раз на этом отрезке пропустили больше одного гола в свои ворота. Хозяевам пора прервать серию без побед, и встреча с одной из худших команд лиги – прекрасный шанс. При своих болельщиках подопечные Оливера Гласнера способны выиграть уверенно, поэтому рассмотрим их победу с форой (-1.5) с коэффициентом 2.25.

Экспресс на матчи 4 февраля

Ставка 1: ТМ 2.5 в матче «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» за 2.03.

Ставка 2: обе забьют в матче «МЮ» — «Кристал Пэлас» за 2.12.



Ставка 3: победа «Айнтрахта» над «Гертой» с форой (-1.5) за 2.25.

Общий коэффициент: 2.03 Х 2.12 Х 2.25 = 9.7.

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