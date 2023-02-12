«Авангард» — «Динамо». Кравец насолит белорусам

Омичам некогда думать о проблемах «зубров», ведь у них тоже ещё есть задачи до начала плей-офф.

13 февраля состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» — «Динамо» Минск. Начало игры – в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.74. Успех минчан оценивается аналитиками в 3.84. Ничья в основное время доступна за 4.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Континентальной хоккейной лиги «Авангард» — «Динамо» Минск 13 февраля 2023 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 5.5 шайбы можно поставить за 1.53, а на тотал больше 5.5 шайбы – за 2.28. Поставить на то, что матч закончится серией буллитов, можно с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Динамо» Минск (13.02.2023)

Чем ближе стадия плей-офф в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги, тем больше внимания привлекают матчи команд, которые ещё не гарантировали себе место в восьмёрке лучших клубов своей конференции. Результат встречи в Омске между «Авангардом» и минским «Динамо» будет интересен не только белорусским болельщикам, но и «Спартака».

«Динамо» опережает «Спартак» на три очка в борьбе за восьмую строчку в Западной конференции. У белорусов есть шанс дотянуться и до седьмого места. Там расположилась «Северсталь», у которой ещё на три очка больше. Положение шаткое, и каждый матч этих трёх команд имеет большое значение.

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Минчанам до конца регулярного чемпионата осталось провести пять встреч, три из которых на выезде. В этом и заключается основная проблема – у «Динамо» совсем расклеилась игра на чужом льду. Подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли в шести из семи последних гостевых матчей.

Последняя победа на выезде была одержана белорусами в матче с «Куньлунем» (5:1), который распрощался с шансами на плей-офф. После той встречи «Динамо» проиграло на выезде во встречах с «Торпедо» (2:3), «Трактором» (3:4) и «Автомобилистом» (3:5). Лишь поддержка болельщиков на «Минск-Арене» позволяет держатся на плаву.

Что такое фактор своего большого стадиона, в полной мере прочувствовал на себе и «Авангард». Новая 12-тысячная «G-Drive Арена» в каждом матче заполняется более чем на 90%, что создаёт прекрасную атмосферу, которая положительно влияет на результаты омской команды.

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«Авангард» в 2023 году ужасно играет на выезде, но на своём льду одержал победы в 9 из 12 последних матчей. Перед встречей с «Динамо» омичи принимали фаворитов Западной конференции. Встреча с ЦСКА завершилась поражением в овертайме 1:2, а матч с петербургским СКА подарил домашним трибунам праздник.

«Авангард» четырежды уступал в счёте, но каждый раз сравнивал цифры на табло и вырвал победу за четыре минуты до конца третьего периода – 5:4. Примечательно, что цели достиг каждый четвёртый бросок по воротам лидера регулярки.

Омичи занимают пятое место на Востоке с 75 очками, но до «Сибири» со второй строчки не хватает всего трёх очков. Так что турнирная мотивация у «Авангарда» тоже присутствует. Учитывая, что в пяти последних выездных матчах с участием «Динамо» забрасывалось не менее пяти шайб, поставим на победу хозяев и тотал больше 4.5 шайбы за 2.62.

Прогноз и ставка на матч Континентальной хоккейной лиги «Авангард» — «Динамо» Минск 13 февраля 2023 года

За считаные матчи до окончания регулярного чемпионата обеим командам есть за что бороться. «Авангард» имеет шансы заскочить даже на второе место Востока, а «Динамо» ещё не гарантировало себе путёвку в плей-офф на Западе. В последнее время омичи часто выигрывают дома, а минчане столь же часто проигрывают в гостях. Матчи «Динамо» на выезде дарят зрителем немало шайб. Победа хозяев будет зрелищной.

Ставка: победа «Авангарда» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.62.

Экспресс с коэффициентом 15.30.

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