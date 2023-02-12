«Вашингтон» — «Сан-Хосе». Всё зависит от Овечкина

Александр криком настраивал своих партнёров на матч с «Бостоном». Сейчас его эмоции нужны ещё больше!

12 февраля состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сан-Хосе Шаркс». Начало встречи — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.77, а успех «Шаркс» идёт за 3.70. На ничью предлагают поставить за 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сан-Хосе Шаркс» 12 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сан-Хосе Шаркс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.50. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.60, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Вашингтон» — «Сан-Хосе» (12.02.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 12 февраля запланировано немало матчей регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить игре «Вашингтона» и «Сан-Хосе», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены», а первое вбрасывание состоится в 21:30 мск. «Столичные» сыграют второй матч кряду менее чем за сутки, где же взять силы?

Александр Овечкин вместе со своим сыном отлично позабавились на Матче всех звёзд НХЛ. Буллит в исполнении Кросби, Овечкина и его сына — Сергея — был признан лучшим голом вечера! Однако Столичный дивизион уступил в полуфинале Атлантическому, но главная борьба продолжается в регулярке.

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«Вашингтон» накануне сыграл с не знающим поражения дома «Бостоном» (2:1). Теперь же, меньше чем через сутки, примет на своём льду «Сан-Хосе». При этом клуб после отменно проведённого декабря показывает не самый лучший хоккей. В 17 последних играх лишь восемь побед, пять из которых в основное время. Клуб идёт на седьмой строчке Восточной конференции с 62 очками за 54 встречи.

До этого «столичные» выиграли в гостевом матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ). Александр Овечкин не унывает, ведь до рекорда Уэйна Гретцки остаётся 82 шайбы! За 53 встречи в регулярном чемпионате он набрал 54 (32+22) очка. У подопечных Питера Лавиолетта было достаточно времени, чтобы наладить игру. Жаль, снова травмирован Том Уилсон, благо Никлас Бекстрём в строю, в последней встрече он забил гол. Всего же хоккеист набрал шесть очков за 11 игр.

«Сан-Хосе» в этом сезоне выступает слабо. Команда идёт на 13-й строчке Западной конференции, набрав 43 очка за 53 встречи. Клуб одержал победы всего в 3 из 11 последних встреч. Накануне команда проиграла в матче с «Флоридой» (1:4). Единственную шайбу забросил Александр Барабанов.

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Для него это 33-е набранное очко в 48 встречах сезона-2022/2023. Увы, только этого всё равно мало. Нужна командная работа, но пока с этим сложно, победы добываются с трудом, хотя и с не самыми слабыми соперниками. Так, например, недавно «Сан-Хосе» обыграл в гостях «Тампу» (4:3 ОТ) и «Питтсбург» (6:4).

Впереди же схожий по силе соперник, что и «Питтсбург», плюс история очных игр на стороне гостей. Так «Сан-Хосе» выиграл в 14 из 23 матчей, когда «Кэпс» выиграли лишь в девяти. Пусть и перевес невесомый, но есть. И к этому добавим, что хозяева играют два матча кряду без передышки, а гости последний матч провели 10 февраля, и времени на восстановление было предостаточно.

Гости будут выглядеть свежее, но у «Сан-Хосе» лишь 11 побед в 29 гостевых матчах, «Вашингтон» дома выиграл в 14 из 25 встреч. В Вашингтоне «Шаркс» выиграли в трёх из пяти последних матчей, потому, мы бы в этой встрече не ждали уверенной победы хозяев, гости имеют неплохую статистику.

Мы бы не спешили ждать в этой паре победителя в основное время. Гости играют по сезону очень слабо. Плюс в 7 из 10 очных встреч тотал был больше 4.5 шайбы. С результативностью проблем быть не должно. Можно проверить ставку на то, что «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 1.90. Многое будет зависеть от Овечкина, который знает, как правильно настраивать на игру своих одноклубников. В последней встрече с «Бостоном» он был очень эмоционален!

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Сан-Хосе» 12 февраля 2023 года

«Столичные» выиграли у одного из самых сильных соперников в этом сезоне, но менее чем через сутки играют дома. При этом история очных встреч остаётся за гостями, но после победы команда будет на подъёме, постарается упереться, заработать очки. Конечно, соперник будет выглядеть свежее, но как минимум есть шанс, что хозяева не проиграют в основное время, плюс с результативностью порядок в очных встречах.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 15.30.

Гимаев: неудачи СКА связаны с отсутствием Гусева.

Третьяк: Тарасенко докажет полезность в «Рейнджерс».

Кожевников: Тарасенко — мастер с большой буквы.

Майоров: Малкин мне ближе, чем Овечкин.