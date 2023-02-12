«Ливерпуль» — «Эвертон». Юрген Клопп в замешательстве

Пол Мерсон считает, что немец не знает, как исправить ситуацию. Неужели у тренера красных и вправду закончились идеи?

13 февраля состоится матч 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красных в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «ирисок» оценён экспертами в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон» 13 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон» (13.02.2023)

Совсем скоро стартует плей-офф еврокубковых турниров. Пока же обратим внимание на внутренние арены. В английской Премьер-лиге 13 февраля состоится встреча, которая закроет программу 23-го тура. На стадионе «Энфилд» в мерсисайдском дерби померяются силами «Ливерпуль» и «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В текущем сезоне «Ливерпуль» очень сильно штормит. По большей части связано это с большим количеством травм. По этой же причине Юрген Клопп хотел видеть в своей команде Коди Гакпо, ставшего одним из главных открытий ЧМ-2022. Трансфер состоялся, но пока что адаптация голландца в клубе проходит очень плохо.

Пирс Морган назвал Мудрика «самой дорогой индейкой в мировом футболе».

За последние шесть матчей во всех официальных турнирах Гакпо не отметился ни единым результативным действием. За этот же период времени красные одержали всего лишь одну победу — во встрече с «Вулверхэмптоном» (1:0) в Кубке Англии. Также они два раза сыграли вничью — опять-таки с «Вулверхэмптоном» (2:2) и «Челси» (0:0).

Во всех остальных встречах подопечные Клоппа потерпели поражения и немало пропустили, в том числе во встрече последнего тура с «Вулверхэмптоном» (0:3). После матча бывший английский полузащитник Джейми Каррагер раскритиковал защитников «Ливерпуля» Жоэля Матипа и Джозефа Гомеса. Он охарактеризовал их игру как хаос.

Не остался в стороне и другой небезызвестный в прошлом футболист Пол Мерсон. Он заявил, что впервые увидел Клоппа просто сидящим на тренерской скамейке. Мерсон подчеркнул, что не любит слово «потерянный», но считает, что немецкий тренер не знает, как исправить ситуацию, в которой сейчас находятся красные.

Дзюба: в Турции понял, что русская земля — это моё.

Неужели у «Ливерпуля» могут возникнуть проблемы даже в матче с располагающимся в зоне вылета «Эвертоном»? Пожалуй, что так. До недавнего времени дела у «ирисок» обстояли гораздо хуже, чем у красных. Они демонстрировали невнятный футбол и регулярно терпели поражения.

Однако руководство клуба приняло решение произвести смену главного тренера. Фрэнк Лэмпард был отправлен в отставку. Его должность занял Шон Дайч, много лет возглавлявший «Бёрнли». Опытный английский наставник моментально влился в состав и помог «Эвертону» обыграть лидирующий «Арсенал» (1:0) в матче последнего тура АПЛ.

Встреча стала первой для Дайча в должности главного тренера «ирисок». Тем не менее его новые подопечные смотрелись ничуть не хуже «канониров». Синие реже владели мячом, но не менее активно атаковали, шли вперёд, чем соперник. Они создали множество опасных моментов. Чудом не забили больше.

После победы во встрече с «Арсеналом» появилась информация о том, что Дайч запретил своим подопечным тренироваться в шапках и шарфах. Также он попросил футболистов надевать щитки. Наставник отметил, что тренировка ничем не отличается от игры. Он подчеркнул, что поговорил с каждым игроком на эту тему.

Похоже, «Эвертон» семимильными шагами выбирается из кризиса. Думается, в предстоящем матче он как минимум не проиграет. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60. Кстати, в четырёх из шести последних очных встреч «ирискам» удалось зацепиться за очки. Настраиваться нужным образом на мерсисайдские дерби они умеют.

Болгарский полузащитник Котев перешёл в «Химки».

Соперники подходят к игре в абсолютно разном настроении. У красных большие проблемы с реализацией (а как следствие и результативностью) и в обороне. Складывается впечатление, что у Клоппа действительно заканчиваются идеи. Синие же вдохновлены сменой главного тренера и победой в игре с лидирующим «Арсеналом».

Прогноз и ставки на матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон» 13 февраля 2023 года

«Ливерпуль» пребывает в чёрной полосе. Он терпит кадровые потери и разгромно проигрывает даже в матчах с «Вулверхэмптоном». За последние семь матчей во всех турнирах красные одержали лишь одну победу. Вряд ли им удастся обыграть оживший благодаря Шону Дайчу «Эвертон». Если уж «ириски» по делу сумели обыграть лидирующий «Арсенал» в первом же матче под руководством англичанина, то и в этот раз наверняка сумеют зацепиться за очки. История последних очных встреч не против такого исхода.

Ставка: «Эвертон» не проиграет за коэффициент 2.60.

Экспресс с коэффициентом 10.07.

Эбуэ: помню покер Аршавина «Ливерпулю».

Прогноз на матч «Лидс» — «МЮ» с коэффициентом 2.70.

Пареха: очень непривычно, что российских клубов нет в еврокубках.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» с коэффициентом 2.45.